Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio venerdì 2 sabato 3 e domenica 4 giugno

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti; ecco cosa possiamo fare nel weekend di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

Dal 1 al 8 giugno a Roma torna golosa più che mai, la nuova edizione di Gelato DolceRoma week: il festival che evidenzia le migliori realtà gelatiere della Capitale e dintorni, segnalate da giornalisti e food ambassador. Dal 1 all’ 8 Giugno nelle gelaterie più amate della Città Eterna si svolgerà per tutta la settimana in degustazione gusti special edition creativi, territoriali e vegan. Per le gelaterie aderenti e tutte le informazioni contattare ciaksicucina@gmail.com.

A Nemi torna l’appuntamento con la golosissima Sagra delle Fragole, una tra le più longeve manifestazioni della regione Lazio. Protagoniste indiscusse della Sagra saranno come sempre le ‘Fragolare’, che come ogni anno, sfileranno in corteo per il paese indossando l’antico costume della tradizione: gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di candido pizzo in testa. Domenica 4 giugno, ospiti d’onore Daniela e Luca Sardella.

Vallepietra si prepara ad accogliere i pellegrini per la Festa della Trinità; nel prossimo finesettimana migliaia di fedeli giungeranno dopo un pellegrinaggio di circa un giorno al Santuario della Trinità di Vallepietra (1.350 metri di altitudine), per rendere omaggio all’immagine delle Tre Persone della Trinità, impressa dall’XI secolo sulla parete di roccia di una piccola grotta alle falde del Colle della Tagliata. Per seguire l’evento si potrà visitare il sito del santuariovallepietra.it

Sagre in provincia di Rieti

A Poggio Nativo, la proloco organizza la settima edizione di Pizza Sotto le Stelle. La festa della pizza del piccolo borgo sabino ha la particolarità che per la cottura viene utilizzato l’antico forno comunale, come nel passato. L’appuntamento con Pizza Sotto le Stelle è per sabato 3 giugno 2023 in piazza Vittorio Emanuele III a Poggio Nativo (RI). Orario dalle 19:30 (si mangia solo a cena), ingresso libero.

A Monteleone Sabino, appuntamento alla scoperta della storia di Trebula Moresca. Sabato 3 giugno escursione gratuita in compagnia di un archeologo alla scoperta dell’Area Archeologica di Trebula Mutuesca. In quei luoghi, ancora sepolte, giacciono tante testimonianze archeologiche che ci raccontano la nascita, lo sviluppo, l’abbandono di un municipium romano. Una vera e propria cittadina. Durata visita 2h circa (variabile a seconda dell’andamento del gruppo e della durata di permanenza nei punti di interesse). Per tutte le info: info@museomonteleonesabino.it

Weekend a Latina e in provincia

A Borgo Podgora (Comune di Latina) arriva la 1° edizione della Festa della Birra, nel tendone dietro la chiesa. Appuntamento per gli amanti delle bionde da giovedì 1 a domenica 4 giugno per una festa all’insegna di birra, musica, gastronomia e divertimento. Apertura degli stand dalle 19:30 del giovedì. Dalle 21:30 spettacoli musicali dal vivo e dj set.

A Piana delle Orme, sabato 3 e domenica 4 giugno torna l’appuntamento per grandi e piccini con la mostra delle creazioni di mattoncini Lego. L’esposizione è curata da RomaBrick e giunta al suo 13°anno di vita. Ci saranno aree dedicate all’esposizione di costruzioni di intere città, scene tratte da film e serie TV, pezzi da collezione, diorami, mezzi di trasporto e tutto quello che la fantasia può suggerire. Ma non mancheranno zone dove dare sfogo alla propria creatività. L’ingresso alla mostra è gratuito.

Weekend a Frosinone e in provincia

A Veroli arriva la settima edizione di Veroli Doc. Domenica 4 giugno dalle 9 alle 19 nel centro storico di Veroli, grazie alla collaborazione con gli Apicoltori Ernici ci saranno laboratori didattici per bambini, giochi e Truccabimbi per la Festa delle Api, mercatini artigianali e prodotti a km0. Saranno possibili anche Visite Guidate con l’apertura straordinaria del Museo della Civiltà Rurale e Santuario dell’Olivella in collaborazione con Aironeinforma e Ciociaria Turismo.

A Pastena domenica 4 giugno 2023 si svolge la 76^ edizione della Sagra delle Ciliegie. Un evento apprezzato da molti che ogni anno si recano a Pastena per vedere i carri allegorici e gustare le ciliegie. Ogni contrada per mesi lavora alla realizzazione dei carri con l’intento di creare il carro più bello e vincere questa bella e sana competizione che ogni anno appassiona tutta la popolazione e tutti gli spettatori intervenuti. Divertimento e gusto saranno accontentati.

Weekend a Viterbo e in provincia

Nel centro storico di Canino (Viterbo) arriva dal 1 al 4 giugno 2023 Sapori in piazza, la manifestazione enogastronomica che porta all’aria aperta i prodotti tipici del territorio della Maremma Laziale. Dalla mattina e per tutto il giorno piazza De Andreis sarà occupata dai produttori che esporranno e faranno conoscere i loro prodotti a km0, mercatino dell’artigianato, del baratto e del riuso.

Una tre giorni dedicata alla pasta tipica del luogo quelli di Carbognano, dal 1 al 3 giugno si terrà la Sagra della Gavinella, ovvero della pasta tipica carbognanese. Menù dedicato per adulti e bambini che prevede: antipasto misto, gavinelle all’amatriciana, carne alla brace, insalata, dolce, acqua e vino con menù per adulti e per bambini

© Riproduzione riservata