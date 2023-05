Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 13 e domenica 14 maggio

Con la bella stagione ormai alle porte la voglia di uscire torna prepotentemente a farsi spazio nelle nostre giornate, il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 13 e 14 maggio nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia: Mercatini e street festival

A Roma, in Viale Oceania torna dal 12 al 14 maggio EUR Typical Truck Street Food. 25 street chef allestiranno il più grande ristorante sotto le stelle di Roma dandosi battaglia per creare il piatto più saporito e accattivante. Tra i piatti proposti sicuramente carne e pesce cotti al momento ma anche pasti gluten free e vegani in una rassegna che accontenta tutti.

A Capannelle tornano il 13 e 14 maggio i Japan Days. Negli spazi industriali dell’Ippodromo si potrà assistere a spettacoli tradizionali, workshop, intrattenimento ma anche la possibilità di gustare le specialità culinarie nipponiche nella zona food. 130 gli espositori previsti, spettacoli ed esibizioni per grandi e uno spazio dedicato ai bambini. Info per il biglietto e il programma su www.mercatinogiapponese.it

Sagre in provincia di Roma

Nelle cittadine di Monteflavio e Nerola, il fine settimana sarà all’insegna del castrato. Domenica 14 maggio a Monteflavio (Rm) si terrà la Sagra del Castrato in Piazza Vittorio Emanuele III. Dalle ore 11:30 sarà possibile prenotare il pasto a base si castrato: “Maccaruni fini della tradizione e carne di castrato al sugo”. Poco più sotto, nella cittadina di Nerola il castrato farà da padrone nella Sagra degli gnocchi al castrato. Nelle vie del centro storico, musica e animazione per bambini, mercatino dell’artigianato e musica dal vivo.

Weekend dedicato alla frutta quello del 13 e 14 maggio a Carchitti, con la 44° edizione della Sagra delle Fragole. Dalle 10:00 di sabato sarà possibile visitare gli stand e i mercatini, mentre nelle serate si terranno i concerti, chiude la manifestazione lo spettacolo pirotecnico.

Weekend a Latina e in provincia

Nel comune di Cori, a Latina dal 12 al 14 maggio torna la Festa della Madonna del Soccorso. Un calendario di appuntamenti in cui si alternano riti religioni e festeggiamenti civili per ricordare l’apparizione della Vergine nel maggio del 1952 a Olivia Iannese.

Inaugura sabato 13 maggio dalle ore 18:00 presso il Museo MUG di Latina la mostra di sculture “Emozioni Lignee” di Maurilio Bruni. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 20 maggio dalle 9:00 alle 20:00 con chiusura tra le 13:00 e le 17:00. Curatore della mostra Angiolina Marchese, presidente dell’associazione culturale Art Global.

Weekend a Frosinone e in provincia

Appuntamento da non perdere per gli amanti della birra quello con il “Sora beer park“. Presso il parco Valente di Sora ci aspetta una due giorni dedicata alle birre artigianali con quattro birrifici che presenteranno circa 20 diverse birre che sarà possibile degustare. Saranno allestite aree per il cibo e gonfiabili per i più piccoli oltre a musica dal vivo e numerose altre attività.

Per gli amanti degli animali arriva a Fiuggi la manifestazione “A tutta coda Pet Expo”, manifestazione dedicata ai nostri amici a quattro zampe con un programma ricco di esibizioni, giochi, approfondimenti sul mondo degli animali da compagnia. La manifestazione si terrà al Palaterme dalle 9:00 alle 19:00 per tutto il weekend del 13 e 14 maggio. Tra le maggiori attrattive la mostra felina che conta la presenza di circa 400 esemplari da tutto il mondo.

A Veroli va in scena il Mago di Oz, Benedetta Rossi a Valmontone

In scena a Veroli, presso il teatro comunale: “Il mago di Oz”. Lo spettacolo che ripercorre le magiche avventure di Dorothy attraverso le cure del dottor Pirolozzi, medico stravagante con il compio di curare Dora, convinta di essere appunto la piccola Dorothy della fiaba. Uno spettacolo ricco di colpi di scena.

Per i fan di Benedetta Rossi appuntamento all’outlet di Valmontone. Lì infatti la celebre blogger di cucina incontrerà tutti gli appassionati per raccontare la sua storia e condividere la passione per la cucina.

Weekend a Viterbo e in provincia

Nepi è pronta ad ospitare gli amanti del Pecorino Romano con la tradizionale sagra, questa edizione però vede una novità: al tradizionale formaggio si aggiunge anche il Salame Cotto De. Co. una pietanza inventata proprio nella Tuscia agli inizi del ‘900 da un norcino locale. Appuntamento a Nepi dal 12 al 14 maggio con la “Sagra del Salame Cotto di Nepi e del Pecorino Romano del Lazio”.

Vitorchiano ospita, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo il concerto de Le Vibrazioni, presso il campo sportivo dalle 21:00 la musica del gruppo pop rock italiano faranno tappa per una delle date del loro Summer Tour 2023.

Sabato sera appuntamento presso il teatro dell’Unione di Viterbo con il Festival Nazionale di Teatro “Alberto Corinti”. In scena lo spettacolo “Tango” di Francesca Zanni. La storia di un uomo e una donna che si raccontano senza parlarsi mai direttamente, una riflessione sui desaparecidos argentini.

