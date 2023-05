Cosenza, cade da gommone mentre fa rafting: ragazza dispersa

(Adnkronos) – Si cerca una ragazza, caduta da un gommone, mentre faceva rafting con degli amici sul fiume Lao, in provincia di Cosenza. Le ricerche, nel comune di Laino Borgo, sono condotte dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari e Rende, con il supporto del personale speleo alpino fluviale. La comitiva di 40 ragazzi era andata a monte del fiume Lao per un'escursione quando, per cause accidentali, una ragazza è caduta in acqua. Il gruppo si è accorto dell'assenza della giovane ed è riuscito a raggiungere più a valle la sponda dando inizio alle ricerche e diramando l'allarme ai vigili del fuoco. Le squadre speleo alpino fluviali dei vigili del fuoco stanno perlustrando con due gommoni il tratto del fiume, percorso dai ragazzi, mentre squadre di terra sta raggiungendo il resto della comitiva, rimasta bloccata sulla riva del fiume per trasferirla in una zona sicura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

