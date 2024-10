Così non si può più lavorare: Bianca Berlinguer perde la pazienza | Scelta drastica del volto Mediaset

Bianca Berlinguer lavora a Mediaset da oltre un anno ma è stata per tantissimi anni un volto dell’informazione dei canali della RAI

Il passaggio, sotto molti aspetti clamoroso, di Bianca Berlinguer dalla RAI a Mediaset avvenuto nell’estate del 2023 è stato il frutto di un serrato e insistito ‘corteggiamento’ messo in atto dal presidente Pier Silvio Berlusconi nei confronti della brillante giornalista.

Del resto il numero uno del colosso di Cologno Monzese non ha mai nascosto la sua profonda stima per la primogenita di Enrico Berlinguer, l’ex segretario del Partito Comunista Italiano. “Bianca è una straordinaria professionista che ho sempre sperato di avere qui da noi“, le sue più recenti dichiarazioni.

Prima di ambientarsi nel migliore dei modi nella nuova realtà professionale l’ex direttrice del TG3 ha faticato non poco, soprattutto a causa di un rapporto non del tutto idilliaco con lo staff di giornalisti e inviati del suo programma, ‘È sempre Cartabianca“.

Anche in questa seconda stagione, nonostante il livello qualitativo dei servizi in esterna sia migliorato, Bianca Berlinguer non è ancora del tutto soddisfatta. Ciononostante, come si evince da una frase colta in un intrigante fuorionda, non è minimamente intenzionata a tornare a Viale Mazzini.

Bianca Berlinguer, così non va: bisogna cambiare marcia

La frase pronunciata lontano dalla diretta non lascia adito a dubbi: “Io se fossi rimasta lì (in Rai) non sarei più in onda…Sono sicura, è garantito“. Messa una pietra tombale su un possibile ritorno sulla TV di Stato, la Berlinguer ha confessato la sua insoddisfazione per il livello dei suoi collaboratori.

Nell’ambiente giornalistico televisivo è noto quanto la Berlinguer sia esigente e quanto pretenda da tutto il suo staff. E la frase, breve ma significativa, ascoltata nel fuori onda ne è una totale e assoluta conferma.

Bianca Berlinguer, le parole suonano come una bocciatura: futuro in bilico?

Durante la messa in onda di un servizio Bianca Berlinguer è sbottata con i tecnici presenti in studio: “Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi“. Una denuncia vera e propria che ha scosso l’intero staff di ‘È sempre Cartabianca‘.

Pare che la giornalista e conduttrice abbia perso letteralmente le staffe a causa del servizio in questione mandato in onda per sbaglio. In realtà dopo qualche minuto la rabbia è sbollita e la trasmissione è proseguita in un clima sereno.