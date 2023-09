Cosimo Corrado scomparso a New York, ore di apprensione per lo youtuber ‘Kazuosan’

(Adnkronos) – Ancora nessuna traccia di Cosimo Corrado, il 21enne salernitano noto sul web con lo pseudonimo 'Kazuosan', scomparso da New York sabato scorso. Sui social la famiglia ha pubblicato una richiesta di aiuto e lasciato un riferimento telefonico a disposizione di chiunque avesse notizie. “Lui è Cosimo, ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6,30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia“, si legge nel messaggio in lingua italiana ed inglese con allegata una foto del ragazzo. Noto youtuber da oltre 1,1 milioni di iscritti sulla piattaforma social dei video, Cosimo Corrado sarebbe stato visto a Manhattan sabato pomeriggio. Ma da quel momento sembra scomparso nel nulla. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata