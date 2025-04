Cotarella: “Non sono i dazi il problema. Siamo noi a parlare male del nostro vino”

Al Vinitaly 2025, i primi di aprile scorso, tra brindisi e strette di mano, l’atmosfera è stata quella di sempre: ottimismo istituzionale, dichiarazioni roboanti, e uno sguardo rivolto all’estero. Ma basta fermarsi con Riccardo Cotarella per dieci minuti, come ha fatto il Corriere della Sera, intervistandolo, per capire che sotto la superficie si muove qualcosa di più profondo. Il Presidente di Assoenologi, figura centrale nel mondo della viticoltura internazionale, da poco insignito del titolo di “Maestro dell’arte vitivinicola” dal governo italiano, Cotarella ha il tono fermo di chi conosce il mestiere e non ha più bisogno di giri di parole.

Quando gli si chiede dei dazi americani sul vino, sospesi temporaneamente da Trump proprio nei giorni della fiera, lui scrolla le spalle. “Non sono il problema”, dice secco. “Passeranno”. E poi arriva la stoccata, quella che non ti aspetti, quella che non ti permette più di rimanere comodo nella retorica dei mercati e delle esportazioni: “Il vero problema siamo noi. Siamo masochisti. Non sappiamo raccontare il nostro vino, e peggio ancora, lo trattiamo male”.

Il paradosso di un’eccellenza mal difesa

C’è un paradosso nel vino italiano, ed è sotto gli occhi di tutti: è uno dei prodotti più amati al mondo, eppure in patria fatica a essere capito, sostenuto, protetto. Cotarella non cerca colpe altrove: le individua dentro i nostri confini. Parla di come il vino venga associato con troppa facilità a problematiche sanitarie, spesso in modo pretestuoso e superficiale. «È come se il vino fosse diventato il capro espiatorio universale», afferma. «Ci gira la testa? Colpa del vino. Tumore? Colpa del vino. Raffreddore? Sempre colpa del vino. È un racconto drogato, che si nutre di titoli sensazionalistici e dimentica una cosa semplice: che il vino, se consumato con misura, non è un veleno. Anzi».

Il riferimento alla stampa arriva puntuale, e Cotarella non fa sconti: «Non si può criminalizzare un prodotto che rappresenta la cultura e la storia del nostro Paese. È come sputare nel piatto in cui mangiamo. Succedesse una cosa del genere in Francia, le reazioni sarebbero molto diverse».

Una narrazione che si autosabota

Un esempio chiaro? La vicenda del nuovo codice della strada, con la stretta sui limiti alcolemici presentata, secondo Cotarella, con toni allarmistici e sbagliati. “Capisco il senso della norma”, dice, “ma non il modo in cui è stata comunicata. Si è generato un clima di paura che ha inciso sui consumi: a Roma, nei primi tre mesi dell’anno, il calo è stato del 28%. Poi la situazione si è un po’ ridimensionata, ma il danno ormai era fatto”.

Ecco allora che il vino non solo non viene difeso, ma spesso finisce ostaggio di un certo piagnisteo nazionale, quello che Cotarella attribuisce a «pseudointenditori che non sanno distinguere una vite da un cactus». Il tono è aspro, ma non senza ragione: è l’amarezza di chi vede un patrimonio culturale e produttivo affossato da chi, per moda o disinformazione, cavalca polemiche senza costrutto.

Dealcolati: da eresia a necessità

Poi c’è l’altra grande questione, quella dei cosiddetti NoLo — i vini a bassa o nulla gradazione alcolica. Un tema che fa storcere il naso a molti nel mondo del vino tradizionale, ma che Cotarella affronta con un misto di pragmatismo e riluttanza. “Non è vino”, dice senza mezzi termini. “Ma se il mercato lo chiede, il nostro compito è farlo al meglio possibile”.

Non si tratta solo di seguire una moda, ma di rispondere a una crisi strutturale: quella dei consumi, che calano ovunque. Così Cotarella, dopo una prima reazione di rigetto, ha iniziato a lavorare su prodotti dealcolati nelle sue varie collaborazioni sparse per il mondo: Italia, Giappone, Spagna, Stati Uniti. Il primo sarà pronto a ottobre.

Le varietà più promettenti? Quelle aromatiche: Silvaner, Moscato, Aleatico. “L’aroma aiuta a coprire le mancanze dovute all’assenza di struttura”, spiega. Ma la sfida vera, sottolinea, sarà lavorare sui vitigni meno profumati: “Lì sarà più difficile, ma qualcosa di buono si può comunque fare”.

Gli enologi tra tecnica e servizio

C’è un tratto che ritorna spesso nel discorso di Cotarella: il ruolo dell’enologo come figura di servizio. «Dobbiamo essere pratici e stakanovisti», dice, usando un aggettivo insolito ma efficace. “Se un produttore vuole un prodotto, noi dobbiamo trovare il modo di realizzarlo bene. Anche se non ci convince, anche se ci sembra un’eresia”.

Dietro questa filosofia non c’è solo il senso del dovere, ma anche una visione chiara: il vino, oggi, ha bisogno di nuova linfa. E questa linfa può arrivare solo se smettiamo di trattarlo come un totem immobile o, peggio, come un problema da risolvere.

Raccontare il vino per salvarlo

Alla fine, tutto si riduce a una questione di narrazione. Non di storytelling artificiale o di marketing vuoto, ma di onestà nel raccontare cosa sia davvero il vino: un prodotto della terra, della pazienza, dell’intelligenza umana. Un ponte tra generazioni, territori, memorie.

Per Cotarella, cambiare questa narrazione non è un vezzo da addetti ai lavori: è una necessità culturale e economica. “Basta demonizzare”, dice. “Cominciamo a capire davvero cosa abbiamo tra le mani”. E magari, aggiungiamo noi, iniziamo anche a berlo con un po’ più di consapevolezza — e un po’ meno paura.

