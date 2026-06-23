Cotral, in arrivo 35 nuovi bus a due piani: ecco le linee del Lazio che cambieranno

Cotral porta avanti il rinnovo della flotta regionale con l’acquisto di 35 nuovi autobus a due piani MAN Neoplan Skyliner, destinati alle direttrici più utilizzate del Lazio. La gara si è chiusa il 16 giugno e mette in movimento un investimento da 20 milioni di euro della Regione Lazio, con effetti attesi soprattutto sulle corse a medio e lungo raggio dove oggi la domanda supera spesso la capienza dei mezzi ordinari.

Nuovi autobus Cotral per le linee regionali più cariche

L’arrivo dei 35 bus bipiano segna un passaggio importante per il trasporto pubblico extraurbano del Lazio, perché interviene su un nodo concreto: la capacità delle corse nelle fasce e sulle direttrici dove ogni posto in più può fare la differenza. I nuovi mezzi saranno impiegati in via prioritaria sulle linee Roma-Rieti, Roma-Anagni-Frosinone, Roma-Frosinone-Sora, Roma-Subiaco e Roma-Latina, collegamenti che ogni giorno raccolgono pendolari, studenti, lavoratori e utenti che usano il bus per spostamenti lunghi, spesso in alternativa all’auto privata.

La scelta degli autobus a due piani risponde a un’esigenza pratica. Sulle rotte regionali più frequentate, aumentare la capienza senza moltiplicare le corse può consentire una gestione più efficiente del servizio, soprattutto dove gli orari di punta concentrano molti passeggeri in poco tempo. I nuovi Skyliner permetteranno di sostituire progressivamente una parte dei bus di taglia normale ancora presenti sulle linee indicate, offrendo più posti disponibili e un assetto più adatto ai percorsi extraurbani ad alta domanda. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

MAN Neoplan Skyliner, il modello scelto per il potenziamento Cotral

La fornitura è stata aggiudicata a MAN Truck & Bus con il modello Neoplan Skyliner, preferito alle proposte presentate da Evobus Italia con il Setra S531 DT e da Officine di Maio con l’Ayats Horizon. Il nome Skyliner non è nuovo per Cotral: una serie simile, riconoscibile anche nell’impostazione estetica, era già entrata nel parco mezzi nel periodo 2017-2020 con le vetture della serie 0101-0150.

La nuova fornitura, però, non sarà una semplice replica. I mezzi saranno aggiornati sul piano interno e tecnologico, con dotazioni più moderne e sistemi di sicurezza di ultima generazione. Un elemento evidente sarà l’adozione delle mirror cams al posto degli specchi retrovisori tradizionali: telecamere e monitor a bordo pensati per migliorare la visibilità del conducente, ridurre gli angoli ciechi e rendere più precisa la gestione del veicolo in manovra e lungo percorsi complessi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per un autobus bipiano destinato a linee regionali, il tema della sicurezza non riguarda solo la guida. Conta anche l’organizzazione degli spazi, la stabilità del mezzo, la qualità dell’allestimento, la manutenzione costante e la capacità di garantire standard elevati nel tempo. Proprio per questo la gara include anche un servizio di assistenza in Global Service presso il MAN Truck & Bus Center di Fiano Romano, con una durata di 10 anni a partire dalla consegna del primo veicolo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Più posti per pendolari e studenti sulle direttrici del Lazio

L’impatto più visibile dell’operazione sarà la maggiore disponibilità di posti sulle corse più richieste. Roma-Rieti, Roma-Anagni-Frosinone, Roma-Frosinone-Sora, Roma-Subiaco e Roma-Latina sono collegamenti che intercettano territori molto diversi, con flussi quotidiani legati a lavoro, scuole, università, servizi sanitari, uffici pubblici e attività commerciali. In molte aree del Lazio il bus Cotral resta un’infrastruttura essenziale, soprattutto per chi vive lontano dalla rete ferroviaria o deve raggiungere Roma partendo da centri interni e zone periferiche.

Il potenziamento della flotta ad alta capacità può ridurre la pressione sulle corse più affollate e rendere più prevedibile l’esperienza di viaggio. Non significa soltanto trovare più facilmente posto a sedere. Per chi viaggia ogni giorno, un mezzo più capiente può incidere sulla qualità complessiva dello spostamento: meno sovraffollamento, maggiore comfort, migliore gestione delle salite e discese, tempi più ordinati alle fermate principali.

Il rinnovo arriva anche in una fase in cui il trasporto regionale è chiamato a essere più competitivo rispetto all’uso dell’auto privata. Per convincere una parte degli utenti a lasciare la macchina, non bastano buone intenzioni: servono mezzi adeguati, corse affidabili, manutenzione costante e linee pensate sulla domanda reale. I bus bipiano vanno letti dentro questa prospettiva, perché concentrano più capacità sui collegamenti dove la richiesta è già alta.

Investimento da 20 milioni e manutenzione per dieci anni

Il finanziamento da 20 milioni di euro consente a Cotral di rafforzare il parco mezzi con autobus adatti a percorsi lunghi e ad alto carico. L’aggiudicazione della gara, chiusa il 16 giugno, apre ora la fase operativa che porterà alla fornitura dei 35 nuovi Skyliner e alla loro progressiva immissione sulle linee individuate.

Un aspetto rilevante riguarda la manutenzione programmata. Il Global Service decennale collegato alla fornitura rappresenta una garanzia organizzativa importante, perché i mezzi ad alta capacità hanno bisogno di controlli puntuali, ricambi disponibili e interventi rapidi. Un bus fermo in deposito non produce benefici per i viaggiatori. La tenuta del servizio dipenderà quindi non solo dalla consegna dei nuovi veicoli, ma anche dalla capacità di mantenerli efficienti lungo l’intero ciclo di utilizzo.

L’acquisto dei 35 bipiano si inserisce in una strategia più ampia di ammodernamento del trasporto pubblico regionale. Le direttrici scelte raccontano bene la geografia della mobilità laziale: Roma resta il grande polo di attrazione, mentre province e comuni dell’entroterra continuano ad avere bisogno di collegamenti robusti, regolari e proporzionati al numero di passeggeri.

Cosa cambia per Roma, Rieti, Frosinone, Sora, Subiaco e Latina

Per Roma e per i territori collegati, l’arrivo dei nuovi mezzi potrà diventare un segnale concreto solo quando i bus entreranno in servizio sulle corse quotidiane. Le linee interessate coprono assi molto diversi: Rieti e la Sabina, il Frusinate lungo l’area Anagni-Frosinone, il collegamento verso Sora, la direttrice per Subiaco e quella verso Latina. Sono percorsi dove la distanza, il tempo di viaggio e la frequenza delle corse rendono la capienza un fattore determinante.

La presenza dei nuovi MAN Neoplan Skyliner potrà migliorare soprattutto le situazioni in cui i bus tradizionali risultano meno adatti alla quantità di passeggeri. I bipiano non risolvono da soli tutti i problemi del trasporto extraurbano, ma offrono una risposta mirata su linee dove la domanda è già consolidata. In questo senso, l’investimento non punta a sperimentare un servizio marginale, ma a rafforzare collegamenti già centrali nella vita quotidiana di migliaia di persone.

La sfida pratica, ora, sarà trasformare l’acquisto in un vantaggio percepibile: mezzi disponibili, corse ben programmate, informazione chiara agli utenti e continuità nella manutenzione. Per i pendolari del Lazio, la differenza si misurerà alla fermata, nel momento più semplice e decisivo: salire sul bus, trovare spazio e arrivare a destinazione con un viaggio più ordinato.