Cotral Latina, gara per riqualificare il capolinea autolinee: 257.900 euro per sala d’attesa, locali nuovi e videosorveglianza

Dopo anni di attese e promesse rimaste sulla carta, il capolinea Cotral di Latina entra finalmente nella fase operativa: la Regione Lazio, indicata come ente appaltante per Cotral Spa, ha pubblicato la gara per la riqualificazione dell’area autolinee usata ogni giorno da pendolari e studenti, con un valore a base d’asta pari a 257.900 euro.

Il progetto punta a cambiare il volto di un nodo strategico della mobilità locale, intervenendo sia sugli spazi interni sia su quelli esterni, con un pacchetto di lavori che mette al centro sicurezza, funzionalità e condizioni di attesa più dignitose per l'utenza.

Cotral Latina, cosa prevede la gara: sala d’attesa, ufficio capolinea e spazi per il personale

Il bando riguarda il restyling e la ridistribuzione dei locali interni, insieme alla sistemazione dell’area esterna. Nella lista degli interventi compaiono una sala d’attesa passeggeri, un ufficio dedicato all’addetto al capolinea, una sala riservata al personale viaggiante Cotral, un’area di attesa più confortevole e servizi igienici sia per gli autisti sia per chi utilizza il trasporto pubblico.

Un cambio atteso da tempo, perché l’attuale configurazione, secondo quanto sottolineato più volte in ambito istituzionale, non risponde più ai flussi e alle esigenze di un capolinea che serve quotidianamente la città e la provincia.

Cotral Latina, telecamere e controllo dell’area: la risposta al tema sicurezza

Nel pacchetto di riqualificazione è prevista anche l’installazione di telecamere di videosorveglianza sull’intera area. È un punto chiave, perché il capolinea non è soltanto un luogo di passaggio: nelle ore di punta diventa una piccola “stazione” urbana, con molte presenze concentrate, attese, coincidenze, rientri serali. Rendere lo spazio più controllato significa intervenire sulla percezione di sicurezza e, allo stesso tempo, tutelare personale e viaggiatori in un’area che negli anni ha sofferto limiti strutturali e criticità di decoro.

Cotral Latina, la promessa del Comune: “Passo concreto dopo quasi vent’anni”

Il Comune di Latina rivendica l'avvio della gara come un passaggio concreto che dà seguito all'accordo con Regione Lazio e Cotral. La sindaca Matilde Celentano ha parlato di promessa mantenuta e di rinascita possibile per un'area "strategica" usata ogni giorno da centinaia di pendolari e moltissimi studenti, rimarcando l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza, funzionalità e decoro.

In parallelo, l’assessore comunale ai Trasporti Gianluca Di Cocco ha indicato l’indizione della gara come un atto significativo e ha ringraziato l’assessore regionale Fabrizio Ghera e Cotral per il lavoro svolto, annunciando che l’amministrazione seguirà tutte le fasi della procedura per assicurare trasparenza, tempi certi e qualità nell’esecuzione.

Cotral Latina, dal protocollo alla gara: il percorso istituzionale che porta al cantiere

La pubblicazione del bando arriva al termine di un percorso avviato con un protocollo e con la definizione del progetto unitario presentato nei mesi scorsi, che aveva messo nero su bianco la necessità di nuovi servizi, spazi dedicati e misure di sicurezza per l'area autolinee di via Cervone. Ora la gara apre la fase che interessa direttamente cittadini e imprese: selezione dell'esecutore, affidamento, cantierizzazione.

Il risultato atteso è semplice da misurare nella vita quotidiana: attese più vivibili, servizi essenziali disponibili, ambienti di lavoro adeguati per chi garantisce le corse, un capolinea finalmente all’altezza del ruolo che Latina ha nel sistema di mobilità provinciale.