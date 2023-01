Cotral, l’autista si masturba mentre guida tra Palombara e Monterotondo. Lo filmano

L’autista dell’autobus Cotral, il servizio di trasporto pubblico regionale del Lazio, in servizio nella tratta Palombara Sabina – Monterotondo (Provincia di Roma), sembra sia stato ripreso da alcuni passeggeri mentre si masturbava alla guida del mezzo. Il video dell’accaduto, incredibile quanto non singolare, secondo il quotidiano La Repubblica è stato pubblicato poi su alcuni social e ritrae proprio l’autista del Cotral nell’atto della masturbazione anche se è difficile dalle immagini dare una identità alla persona che ha compiuto l’atto.

Dicevamo non singolare perché era già successo e anche il nostro giornale lo aveva raccontato che un altro autista di un mezzo di trasporto pubblico, sempre a Roma, fosse stato segnalato mentre si masturbava guidando l’autobus. Non ci sentiamo di sorridere di fronte a questa notizia perché non giudichiamo certo l’atto impuro. L’autista alla guida ha la responsabilità di condurre a destinazione sani e salvi i passeggeri che scelgono il mezzo pubblico.

