Cotral: un bus per il mare, minibus per i borghi, app accessibili per ipovedenti, nuove tratte per pendolari

Cotral ha attivato, dallo scorso lunedì 9 giugno, una nuova corsa giornaliera che collega direttamente Frosinone a Terracina. Il collegamento, nato su richiesta del sindaco del capoluogo ciociaro, rappresenta un esempio di trasporto pubblico pensato per le persone.

Il servizio: partenza da piazza Pertini alle 8:00 e ritorno alle 18:00 da Terracina, ogni giorno dal lunedì al sabato. Il prezzo? Solo 3,30 euro per viaggiare senza stress da traffico o parcheggio.

E i numeri parlano chiaro: il bus del mattino è diventato un punto di riferimento per i giovani, che con zaini, teli mare e ombrelloni lo affollano ogni mattina, complici anche la chiusura delle scuole e il desiderio di raggiungere il litorale senza usare l’auto.

Quella che era nata come una sperimentazione estiva di un mese – in scadenza il 9 luglio – potrebbe trasformarsi in un appuntamento fisso. Cotral sta valutando l'andamento dei flussi passeggeri per capire se prorogare il servizio per tutta l'estate e magari replicarlo anche nelle stagioni future. L'idea di base è incentivare un turismo locale più sostenibile, con mezzi pubblici accessibili, economici e soprattutto puntuali.

Più mezzi Cotral per i territori meno serviti

Ma l’estate non si ferma al mare. Cotral ha annunciato il potenziamento dei servizi nelle cosiddette “aree a domanda debole”, ovvero quelle zone rurali o periferiche dove l’offerta di trasporto pubblico è spesso ridotta o poco frequente.

In arrivo 10 nuovi minibus Iveco Daily Line H3, capaci di trasportare fino a 22 passeggeri, con sedili comodi e, soprattutto, dotati di sollevatori per persone a mobilità ridotta. Una novità importante, che rende il servizio più inclusivo e fruibile anche da chi ha difficoltà motorie.

I mezzi sono attualmente in fase di collaudo presso il concessionario Romana Diesel e saranno presto immatricolati e messi in servizio.

Cotral ha inoltre lanciato una gara per l'acquisto di altri 70 autobus, di cui 20 saranno minibus da 8 metri, per rafforzare ulteriormente la rete nei piccoli centri del Lazio. Si tratta di un investimento mirato, che punta a non lasciare indietro nessuno e a garantire il diritto alla mobilità anche nelle zone meno popolose del Lazio.

Inclusività e innovazione: un protocollo con l’UICI

Un’altra importante novità arriva sul fronte dell’accessibilità digitale. Cotral ha recentemente firmato un protocollo d’intesa con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti del Lazio (U.I.C.I.), con l’obiettivo di migliorare concretamente la vita di chi affronta quotidianamente ostacoli nel muoversi in autonomia.

Tra gli impegni presi dall’azienda ci sono:

lo sviluppo di una nuova App Cotral accessibile e dotata di funzioni vocali e navigazione semplificata, attesa per l’autunno 2025;

il restyling del sito web per adeguarlo agli standard europei di accessibilità digitale;

la formazione degli autisti, per garantire attenzione e sensibilità nei confronti dei passeggeri ciechi o ipovedenti;

un canale diretto di segnalazione delle problematiche legate all’accessibilità dei mezzi o delle piattaforme digitali.

Un vero e proprio tavolo di confronto permanente tra Cotral e U.I.C.I. Lazio garantirà che queste misure non restino iniziative isolate, ma si trasformino in un sistema stabile e condiviso. È la prova che l'accessibilità, nel trasporto pubblico, non è un extra ma un diritto da garantire con determinazione.

Anche i pendolari contano: potenziata la linea Roma-Borgorose

Il cambiamento non riguarda solo il turismo o le aree marginali: Cotral ha deciso di investire anche sulle linee pendolari più frequentate, come quella tra Roma e Borgorose. Dal 23 giugno sono state aggiunte due corse: una da Borgorose alle 8:30 e una da Roma alle 15:30, portando a 7 le coppie di corse giornaliere sulla linea che attraversa Carsoli.

Si tratta di un intervento piccolo ma concreto, che risponde direttamente alle richieste del territorio, a beneficiarne sono centinaia di persone che, ogni giorno, devono spostarsi verso la Capitale per motivi di studio o lavoro, e che ora possono contare su una maggiore flessibilità.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana

© Riproduzione riservata