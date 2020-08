Covid-19: sei contagiati ad una festa in Sardegna, allarme nella Capitale

Contagiati ad una festa in Sardegna. “La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da Porto Rotondo. Si tratta di due gruppi distinti che hanno in comune una festa a Porto Rotondo nella giornata dell’8 agosto. Sempre la Asl Roma 1 comunica che in merito al focolaio della casa di cura delle Ancelle del Buon Pastore si registrano otto operatori positivi“. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Contagiati festa on Sardegna, attesa esito tampone

È così che una notte di danza in un noto locale della Costa Smeralda si trasforma in un potenziale incubo per decine di ragazzi romani. Tutto è partito quando due ragazze, giorni dopo, si sono sentite male e sono risultate positive al test del Covid-19. Il tam tam ha messo in moto un largo giro di giovani della Capitale che in quei giorni erano in vacanza in Sardegna. E tra loro c’è chi, in attesa dell’esito del tampone, si è già autoisolato in casa.

Il possibile cluster, che ha fatto scattare il contact tracing, avrebbe come epicentro Porto Rotondo, una delle località più rinomate del turismo internazionale. I ragazzi sarebbero in particolare cittadini della zona Roma Nord, fa sapere Ansa, da cui è partita la notizia.