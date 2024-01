Covid Italia, 9.675 casi e 258 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Continuano a scendere i numeri di Covid in Italia. Nella settimana dall'11 al 17 gennaio si sono registrati 9.675 nuovi casi positivi, -53,8% rispetto ai 7 giorni precedenti (20.945). I morti sono stati 258, contro i 355 della precedente rilevazione (-27,3%). E' quanto indica il bollettino settimanale del ministero della Salute. Scende ancora il tasso di positività, pari al 5,3%, in calo di 3,9 punti percentuali rispetto alla settimana precedente (9,2%), a fronte di 180.932 tamponi effettuati (-20,1% rispetto ai 226.569 dei 7 giorni precedenti).

Giù anche i ricoveri. Il tasso di occupazione in area medica al 17 gennaio – si legge nel bollettino – è pari al 6% (3.723 ricoverati), rispetto all'8,2% (5.131 ricoverati) del 10 gennaio; il tasso di occupazione in terapia intensiva al 17 gennaio è pari all'1,9% (167 ricoverati), rispetto al 2,4% (213 ricoverati) del 10 gennaio. "Si consolida ulteriormente la decrescita del contagio da Sars-CoV-2" in Italia. "L'impegno di tutto il sistema e l'attenzione che i cittadini hanno posto e stanno ponendo nell'affrontarlo con gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere e, quindi, ad usare, hanno determinato questo risultato. Il ministero e gli istituti collegati continuano il proprio lavoro di monitoraggio di tutte le patologie a carattere respiratorio tipiche della stagione". Così il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, commenta il bollettino settimanale Covid. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata