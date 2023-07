Covid Italia oggi, 3.731 casi e 38 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Nell'ultima settimana in Italia scendono i contagi Covid, e risultano più che dimezzati i morti. Dal 30 giugno al 6 luglio si sono registrati 3.731 nuovi casi, in calo del 20,6% circa rispetto ai 7 giorni precedenti (quando erano 4.701). Sono stati 38 i decessi in 7 giorni, quasi il 56% in meno rispetto alla settimana precedente (quando erano 86). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19. Il tasso di positività scende di 0,4 punti percentuali, dal 2,6% al 2,2%. I test eseguiti sono stati 167.766, circa il 6,9% in meno rispetto ai 180.198 dei 7 giorni precedenti. —[email protected] (Web Info)

