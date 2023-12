Covid Italia oggi, 59.498 casi e 307 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Ancora in crescita tutti i dati Covid-19 in Italia. Nella settimana 30 novembre-6 dicembre si registrano 59.498 nuovi casi positivi, con una variazione di +14% rispetto alla settimana precedente (52.177), e 307 morti, il 5,5% in più rispetto alla settimana precedente (291). E' quanto emerge da bollettino settimanale del ministero della Salute. Sono stati effettuati 284.806 tamponi, in aumento del 2,5% rispetto alla settimana precedente (277.938). Il tasso di positività sale al 20,9%, con un +2,1%. In Italia "gli indicatori" Covid "sono in lieve crescita, sia per quanto riguarda il numero di nuovi positivi che per l'impatto sulle strutture ospedaliere, che resta tuttavia sotto controllo e non determina condizioni di criticità", sottolinea il direttore generale Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, commentando il bollettino. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

