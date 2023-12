Covid Italia oggi e vaccino, Sud maglia nera

(Adnkronos) – La campagna vaccinale invernale contro il Covid fa registrate ad oggi la somministrazione di 1.267.812 vaccini adattati alla variante XBB 1.5. Al 30 novembre erano 1.042.541, il leggera crescita e in attesa degli open day annunciati. Nell'ultima settimana rilevata da ministero della Salute (1-7 dicembre) con i dati delle regioni, sono state 192mila le immunizzazioni. La fascia che ha fatto registrare più vaccinazioni è quella over 80 (411mila), seguita da quella 70-79 (400mila). Non tutte le regioni stanno vaccinando alla stessa velocità: in testa a trainare la campagna c'è la Lombardia (371mila vaccini), seguita dalla Toscana e dall'Emilia Romagna che sono quasi a testa a testa, 190.321 la prima e 190.183 la seconda. Tra le prime tre e il resto c'è un divario: il Piemonte (93.397), il Veneto (83mila) e il Lazio (82.441). Poi le altre, la Puglia (55mila), la Liguria (33mila), Umbria (19mila), Campania (18mila), le province autonome di Trento (17mila) e Bolzano (17mila),Valle d'Aosta (5.180) e a scendere le altre con dati più bassi. La Sicilia (4.400), la Calabria (5.200), Molise (2.500) e la Basilicata (945). L'Abruzzo ancora non ha comunicato i dati. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

