Covid Italia oggi, varianti Eris e Pirola: il punto

(Adnkronos) – Eris si conferma la variante Covid predominante in Italia, mentre non è stata ancora rilevata Pirola. Secondo il report di monitoraggio settimanale Covid-19, a cura del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, al 18 settembre "non risultano depositati nella piattaforma I-Co-Gen sequenziamenti attribuibili al lignaggio di recente designazione BA.2.86, oggetto di monitoraggio da parte di Ecdc e organizzazione mondiale della sanità, caratterizzato dalla presenza di numerose mutazioni nella proteina Spike". Si osserva, invece, "una predominanza di sequenze riconducibili a EG.5", arrivata al 34,2%. I dati ad oggi disponibili mostrano che i vaccini di nuova formulazione, basati su XBB.1.5, presentano una buona risposta anche contro EG.5.1, evidenzia il report. Si conferma "la cocircolazione di ceppi virali ricombinanti omicron riconducibili a XBB, di cui il 17,9% XBB.1.5". Nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre, EG.5.1 "è risultato il sotto-lignaggio più frequente (13,6%). In espansione XBB.1.5.70 e GE.1". —[email protected] (Web Info)

