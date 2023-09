Covid Italia, quasi 1 milione di dosi vaccino in arrivo lunedì

(Adnkronos) – In arrivo, lunedì in Italia, le prime dosi di vaccino – circa un milione – destinate alla campagna anti Covid. Il 25 settembre è infatti previsto l'arrivo di 969.600 dosi del nuovo vaccino – aggiornato contro le recenti varianti – destinate alla somministrazione nelle Rsa e ai fragili. Dosi che saranno, nei giorni successivi, distribuite alle Regioni. Un numero equivalente arriverà entro il 9 ottobre, indicano fonti ministeriali. L'Italia riceverà, complessivamente entro la fine della campagna, oltre 9 milioni di dosi (9 milioni 172 mila). Per fine ottobre saranno quasi 4 milioni (3,888 milioni) le dosi distribuite. Le rimanenti, più di 5,2 milioni di dosi, arriveranno a novembre. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

