Covid, Italia verso stop isolamento positivi: ultime valutazioni in corso

(Adnkronos) – In Italia i numeri di Covid-19 sono in continuo calo e si lavora per far cadere ciò che rimane delle vecchie restrizioni anti-contagio. Sullo stop alle indicazioni di isolamento per i positivi a Sars-CoV-2 – dopo che il 6 luglio il ministro della Salute Orazio Schillaci ha dichiarato "adesso penso lo toglieremo", anche perché "di fatto credo sia ampiamente inapplicato" – in questi giorni si sanno completando le ultime valutazioni, apprende l'Adnkronos Salute. Si tratta di definire tempi e modalità, considerando che oggi le regole sull'isolamento sono definite da una circolare che disciplina norme di legge. Il tema era stato sollevato dalla Federazione turismo organizzato (Fto) in una lettera indirizzata al ministro Schillaci e al ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Con la richiesta della Fto, di rimuovere i paletti ancora in vigore per i positivi a Covid, si erano detti d'accordo diversi esperti: dall'infettivologo Matteo Bassetti alla microbiologa Maria Rita Gismondo, al virologo Fabrizio Pregliasco. Lo stesso Schillaci ha quindi prospettato l'eliminazione delle regole e i tecnici sono al lavoro. —[email protected] (Web Info)

