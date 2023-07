Covid, no vax Balanzoni: “Commissione non porterà verità su vaccini e errori”

(Adnkronos) – "Non credo che questa Commissione porterà a galla la verità sui vaccini e sugli errori commessi durante la pandemia". A parlare all'Adnkronos è Barbara Balanzoni, nota per le sue prese di posizione No vax per le quali è stata radiata dall’Ordine dei Medici di Venezia, commentando il via libera alla Camera della proposta di legge che punta ad istituire una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia. "Del resto siamo in Italia e questa Commissione, probabilmente, sarà l'ennesima pagliacciata all'italiana – aggiunge Balanzoni – La cosa più grave in assoluto è che è stata legittimata l'era della medicina politicizzata, per cui il ministro detta le terapie e i medici italiani se non seguono terapie sbagliate e assassine vengono praticamente radiati. Si è aperta con il covid questa stagione, nella quale la medicina non è più basata su criteri scientifici ma su criteri politici, sbagliati, che hanno portato alla morte milioni di persone. Conte e Speranza sono stati il plotone d'esecuzione verso il popolo italiano". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata