Covid oggi Italia, il report: +25% ricoveri nell’ultima settimana

(Adnkronos) – Ricoveri Covid ancora in crescita negli ospedali italiani. In una settimana il numero dei pazienti ospedalizzati è salito del 25,3%. E' quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a Fiaso, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. Si tratta – si legge in una nota Fiaso – per la stragrande maggioranza di pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari. Solo il 3% del totale degli ospedalizzati, infatti, è in terapia intensiva. I dati rivelano ancora una volta come negli ospedali solo il 26% sia ricoverato 'per Covid', ovvero con sindromi respiratorie e polmonari, mentre il 74% è ricoverato 'con Covid', cioè arrivato in ospedale per curare altre malattie, ma trovato positivo al coronavirus Sars-CoV-2.

