Covid, Oms: “Resta rischio variante più pericolosa, virus uccide ancora”

(Adnkronos) – L'Organizzazione mondiale della sanità "sta monitorando diverse varianti Covid-19 tra cui Eg.5, sulla quale oggi pubblicheremo una valutazione del rischio. Rimane il rischio che emerga una variante più pericolosa che potrebbe causare un improvviso aumento dei casi e dei decessi", Così il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza stampa a Ginevra sulle emergenze sanitarie globali. Sars-CoV-2 "continua a circolare in tutti i Paesi, continua ad uccidere e a cambiare", aggiunge il dg, che rilancia: la pandemia non è finita e l'Oms "continua a valutare alto il rischio Covid-19 per la salute pubblica globale". "Tre mesi fa ho dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria globale per Covid-19, anche se ho affermato che rimane una minaccia per la salute globale – ha ricordato Tedros -. Da allora, a livello globale il numero di casi segnalati, ricoveri e decessi, ha continuato a diminuire". "Tuttavia il numero di Paesi che ci riportano i dati è diminuito in modo significativo – avverte Tedros -. Nell'ultimo mese solo il 25% dei paesi ha segnalato decessi per Covid all'Oms e solo 11% ha segnalato ricoveri e ricoveri in terapia intensiva. Questo – rimarca il direttore generale dell'Oms – non significa che gli altri paesi non registrino morti o ricoveri, significa che non li stanno segnalando all'Oms".

