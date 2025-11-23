Cremonese-Roma 1-3: Roma solida, brillante e sempre in testa alla Serie A

La Roma torna dallo Zini con un successo che vale molto più dei tre punti. Il 3-1 sulla Cremonese consolida il primo posto e certifica un rendimento ormai costante, fatto di equilibrio, qualità e capacità di colpire nei momenti chiave. Una risposta attesa dopo la pausa per le nazionali, periodo spesso insidioso per i giallorossi nei mesi precedenti. Questa volta, però, la squadra di Gasperini ha mostrato continuità e maturità, imponendo ritmo e idee contro un’avversaria che ha provato a resistere con intensità. Un successo che arriva proprio alla vigilia del derby di Milano, osservato con interesse dalla Capitale ma senza timori, dato che il risultato non potrà modificare la vetta occupata dalla Roma.

Roma in vetta: Cremonese-Roma e la prova di solidità che rafforza il cammino giallorosso

Il primo capitolo della gara racconta una squadra capace di adattarsi rapidamente alle esigenze del match. La Cremonese è partita con aggressività e ha creato subito occasioni importanti con Bonazzoli e Vandeputte. Svilar, però, ha risposto da leader silenzioso, confermando i numeri di una difesa che resta la meno battuta della Serie A. Il portiere serbo, ancora una volta, ha offerto interventi determinanti in momenti che avrebbero potuto cambiare la storia della partita.

La Roma ha saputo soffrire per pochi minuti e ripartire con lucidità, cavalcando il talento di Soulé e il dinamismo di Baldanzi, utilizzato da Gasperini come attaccante mobile. Una scelta che ha permesso ai giallorossi di muovere la linea difensiva lombarda, aprendo varchi utili a portare più uomini in zona offensiva. Il duello fisico contro Baschirotto ha visto Baldanzi soccombere solo sul piano della stazza, ma la sua rapidità ha generato più di una situazione interessante.

L’episodio che ha sbloccato l’equilibrio porta la firma di Soulé, al 17’, con un sinistro preciso che ha premiato la spinta crescente dei giallorossi. La Cremonese ha provato a reagire e ha trovato un rigore inizialmente assegnato e poi tolto dopo revisione al monitor, episodio che ha acceso il finale di un primo tempo già molto intenso.

Roma-Cremonese 1-3: Soulé trascina, Gasperini perde la panchina ma non la direzione della gara

La ripresa ha mostrato ancora di più la maturità della Roma, capace di gestire i momenti delicati e salire di tono quando la Cremonese ha tentato di portare pressione. L'ingresso di Ferguson, al posto di Baldanzi, ha dato peso all'attacco e ha premiato una scelta tecnica meditata da tempo. L'irlandese ha raccolto un pallone vagante e lo ha trasformato nel suo primo gol in giallorosso, rompendo un digiuno che durava da oltre un anno.

Poco prima, Gasperini era stato allontanato per proteste. L’allenatore ha seguito la gara dalla tribuna, mostrando nervi tesi ma anche fiducia nei suoi ragazzi, che hanno mantenuto ordine e ritmo. Il secondo gol ha rappresentato un colpo psicologico notevole per una Cremonese che, pur combattiva, ha fatto sempre più fatica a reggere l’impatto tecnico degli avversari.

Roma-Cremonese: Wesley firma il tris e chiude i conti, Folino segna ma non cambia l’esito

La Roma ha continuato a spingere e ha trovato il terzo gol con Wesley, abile a finalizzare un'azione rapida che ha esaltato ancora una volta la capacità dei giallorossi di rendersi pericolosi da diverse zone del campo. L'attaccante ha ritrovato la rete dopo molte settimane e il suo sorriso, a fine gara, ha raccontato la soddisfazione di un gruppo capace di valorizzare chiunque venga chiamato in causa.

La fiammata finale della Cremonese, con il colpo di testa di Folino, ha reso il punteggio meno pesante ma non ha modificato la sostanza della sfida. La formazione lombarda resta a quota 14 punti e dovrà lavorare per migliorare la propria continuità, mentre la Roma sale a 27, confermando ritmo e ambizioni da vertice.

Cremonese-Roma 1-3: significato tecnico e psicologico di una vittoria pesante per la Serie A

Il successo dello Zini consegna alla Roma un segnale chiaro: la squadra ha trovato un’identità precisa, sa controllare le partite più insidiose e riesce a ottenere risposte da giocatori diversi in ogni giornata. La solidità difensiva si unisce a un attacco che continua a cambiare interpreti ma non perde incisività. Soulé si conferma uomo in più, Ferguson ritrova il gol e Wesley torna protagonista. Una combinazione di fattori che rafforza la sensazione di un gruppo maturo, nonostante gli infortuni e le rotazioni forzate.

Il pubblico romanista in trasferta ha accompagnato la squadra con cori, bandiere e sogni ad alta voce. Un’atmosfera di fiducia che rispecchia il momento attuale: una Roma consapevole dei propri mezzi e pronta a restare ai vertici anche quando il calendario si farà più impegnativo.