Una regione “a criminalità mista”, dove microcriminalità, reati predatori e intrecci mafiosi convivono in modo pericoloso. Oggi, 29 settembre, nella sala Tevere della Giunta regionale, è stato presentato il Rapporto sulla criminalità nel Lazio 2025, con una novità sostanziale: l’introduzione del progetto sperimentale Socrates, basato su intelligenza artificiale, per leggere anticipatamente gli andamenti delinquenziali e orientare le politiche sul territorio.

Rapporto criminalità Lazio 2025 e IA “Socrates”

Il presidente dell’Osservatorio tecnico scientifico per Sicurezza, Legalità e lotta alla corruzione, generale Serafino Liberati, ha illustrato i contenuti alla presenza della vicepresidente regionale Roberta Angelilli, della presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, prefetti, rappresentanti delle forze dell’ordine e mondo accademico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel rapporto, ampio, articolato in sei capitoli, emerge un Lazio che non è solo “terra di mafie”, ma uno spazio in cui il crimine quotidiano si diffonde, talvolta in connessione con il potere locale, ed è dentro questa rete che si muoverà “Socrates”. Di seguito, il racconto dei dati più significativi, delle ragioni e dei rischi, e delle speranze – consapevoli – che l’innovazione tecnologica possa fare la differenza.

Un Lazio in crescita sul fronte dei reati

I dati esposti oggi parlano chiaro: nel biennio 2022-2023, la Regione ha registrato 303.100 denunce per reati, in aumento rispetto ai 275.323 del 2022, con un incremento intorno al 14,37 % rispetto al 2019.

Roma da sola è responsabile di oltre l’80 % del totale regionale, con un’incidenza preponderante rispetto alle province. Tra le tipologie in crescita emergono i furti in abitazione, le rapine, le truffe – in particolare il cybercrime – e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un dato che colpisce: lo spaccio a Roma muove un giro d’affari stimato attorno ai 50 milioni di euro l’anno. In parallelo, nei quartieri periferici e nelle province più interne, il rapporto segnala un crescente “radicamento sociale” delle organizzazioni criminali: gruppi locali che trovano terreno fertile, in condizioni di disagio economico e debolezza istituzionale, per stabilire traffici stabili.

Le mafie “classiche” non sono escluse: la ‘ndrangheta mantiene forte presenza nella Capitale e nelle province pontine e frusinati, infiltrando il tessuto economico e amministrativo, mentre la camorra esercita un ruolo rilevante nel traffico di stupefacenti nella fascia sud pontina. Il rapporto indica che alcune organizzazioni autoctone nel basso Lazio stanno negoziando “spartizioni di piazza” con gruppi esterni, e che le collusioni con soggetti operanti sulla scena politica o locale non sono rare. Criminalità nel Lazio

La presidente Colosimo ha lanciato un avvertimento per Roma: «Città troppo attrattiva per le mafie, con accordi che poi quando si rompono generano conflitti e violenza». Ha inoltre richiamato alla responsabilità istituzionale, sostenendo che «meglio perdere voti che avere rapporti ambigui» con ambienti criminali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In sintesi: il quadro che emerge è complesso e fluido, non confinabile alle dinamiche mafiose più note, bensì costellato di “piccoli crimini” che, messi insieme, erodono la sicurezza percepita e il tessuto sociale.

“Socrates”: l’IA al servizio della prevenzione

La novità più rilevante di questa edizione del Rapporto è senz’altro il progetto Socrates: un sistema basato su intelligenza artificiale capace di elaborare dati geolocalizzati, trend di criminalità, fattori sociali ed economici per produrre modelli predittivi. Lo strumento non si limita a descrivere il passato, ma vuole anticipare le emergenze, suggerire aree a rischio e supportare le scelte preventive.

Socrates nasce da una collaborazione stretta tra l’Osservatorio regionale e due partner tecnologici: NTTDATA Italia (filiale del colosso giapponese) e MINECRIME, azienda italiana che detiene uno dei più grandi database europei sulla criminalità, con oltre 65 milioni di eventi geo-codificati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il modello – secondo le intenzioni – potrà individuare “motivi di disagio sociale ed economico” che spesso precedono l’impennata di fenomeni delittuosi; dovrà offrire scenari su cui concentrare interventi di prevenzione mirati (sociali, urbanistici, educativi) nelle aree più vulnerabili.

Ma Socrates non agirà da solo: è pensato come ausilio alle istituzioni (Prefettura, Forze dell’Ordine, enti locali) e non come sostituto delle analisi investigativo-giudiziarie. Occorrerà una governance rigorosa, trasparenza nei dati e un uso condiviso, affinché lo strumento resti credibile e non diventi “black box” opaca.

Luci e zone d’ombra

Per la prima volta, il Rapporto dedica un capitolo esplicitamente alle attività di contrasto attuate dalle forze dell’ordine nel Lazio: operazioni antimafia, attività investigative, sequestri, indagini su corruzione, attività di polizia locale nelle periferie.

Questo inserto consente una visione più equilibrata: non solo dati “alti” del crimine, ma risposte effettive, ostacoli operativi, successi e fallimenti. L’obiettivo dichiarato: offrire un quadro articolato delle criticità ma anche dei punti di forza su cui costruire un’azione credibile.

Tuttavia, nel dibattito pubblico cominciano già ad affiorare alcune domande: quanto può “tenere” il modello repressivo se non affiancato da politiche sociali stabili? I dati diffusi – pur reali – rischiano di spaventare una popolazione che già percepisce insicurezza? E, infine, come evitare che il progetto IA riproduca discriminazioni implicite nella scelta dei dati o delle aree da monitorare?

Tra speranza e cautela: le sfide che attendono

La Regione Lazio ha scelto di presentarsi con un documento ambizioso: guardare non solo al crimine strutturato, ma anche alle pieghe quotidiane che logorano la convivenza urbana. Tuttavia, ci sono passaggi che determineranno il successo o il fallimento dell’impresa:

Presidio continuo e aggiornamento costante . Un’operazione di impulso vale poco se poi il monitoraggio decade. Il progetto IA va affiancato a risorse umane e controlli sul campo.

. Un’operazione di impulso vale poco se poi il monitoraggio decade. Il progetto IA va affiancato a risorse umane e controlli sul campo. Coinvolgimento trasparente dei cittadini e degli enti locali . Perché le scelte preventive abbiano legittimità, serve che il modello predittivo sia comprensibile, spiegato, verificabile.

. Perché le scelte preventive abbiano legittimità, serve che il modello predittivo sia comprensibile, spiegato, verificabile. Risorse e coordinamento interistituzionale . Il binomio tecnologia–forze dell’ordine può funzionare solo se vi è una regia che integri Prefetture, Comandi provinciali, Polizia locale, magistratura e soggetti del tessuto sociale.

. Il binomio tecnologia–forze dell’ordine può funzionare solo se vi è una regia che integri Prefetture, Comandi provinciali, Polizia locale, magistratura e soggetti del tessuto sociale. Controllo etico e tutela delle libertà. Quali dati saranno usati, con quali garanzie? Evitare che le strategie predittive diventino strumenti di “presunzione preventiva” è essenziale.

Se ben calibrato, Socrates può diventare non una “superpolizia” ma un compagno consulente: fornire indizi su dove concentrare investimenti sociali, dove intensificare la cura urbana, dove insediare presidi fisici.