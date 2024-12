Crisi e rinascita della danza in Italia: l’Unione Danza Italiana lancia l’allarme e chiede trasparenza e inclusione

Il mondo della danza in Italia è in fermento. Quello che dovrebbe essere un ambiente di bellezza, armonia e passione si ritrova invece a fare i conti con un sistema percepito come opaco, ostile e discriminatorio.

Un milione di ballerini italiani in cerca di riscatto

L’Unione Danza Italiana (UDI) ha deciso di rompere il silenzio e lanciare un grido d’allarme. Attraverso un comunicato, l’UDI ha chiesto una svolta etica e trasparente per il settore, denunciando problemi di razzismo, sessismo, violenza verbale e favoritismi che minano la crescita di ballerini e ballerine, sia a livello amatoriale che professionale.

Si tratta di una denuncia che coinvolge un mondo vasto e variegato, che comprende oltre un milione di ballerini, giovani e anziani, allievi e professionisti, maestri di danza, agenti, tecnici e manager. Un mondo in cui convivono tradizione e innovazione, agonismo e passione, e che abbraccia tanto le scuole di danza quanto la Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDS), l’ente che dovrebbe garantire la regolarità delle competizioni e la trasparenza delle selezioni per gare nazionali e internazionali.

Il grido dell’UDI: “Serve più etica e rispetto”

L’UDI non usa mezzi termini. Il settore, spiegano i rappresentanti dell’associazione, ha bisogno di una svolta radicale. “Desideriamo restituire il sorriso a tutti gli attori del settore, l’entusiasmo, il clima armonioso e leggero, l’energia trascinante del pubblico”, si legge nel comunicato ufficiale. Ma non si tratta solo di un auspicio. L’UDI chiede regole chiare, trasparenza nei giudizi, equità nelle gare e nel riconoscimento dei meriti artistici.

Tra le priorità indicate dall’Unione Danza Italiana ci sono:

Maggiore trasparenza nei criteri di valutazione : Secondo l’UDI, i metri di giudizio adottati nelle competizioni non sempre riflettono il reale valore tecnico e artistico dei concorrenti. “Il talento e l’impegno vengono soffocati da valutazioni falsate”, si legge nel comunicato, con il rischio che le competizioni perdano di credibilità.

: Secondo l’UDI, i metri di giudizio adottati nelle competizioni non sempre riflettono il reale valore tecnico e artistico dei concorrenti. “Il talento e l’impegno vengono soffocati da valutazioni falsate”, si legge nel comunicato, con il rischio che le competizioni perdano di credibilità. Condanna di ogni forma di sessismo e razzismo : Preoccupa la “crescente affermazione di una cultura maschilista e sessista”, soprattutto a danno delle giovani ballerine. Non sono rari, si denuncia, gli episodi in cui le ragazze si trovano a subire pressioni psicologiche o giudizi inappropriati, a discapito della loro crescita personale e professionale.

: Preoccupa la “crescente affermazione di una cultura maschilista e sessista”, soprattutto a danno delle giovani ballerine. Non sono rari, si denuncia, gli episodi in cui le ragazze si trovano a subire pressioni psicologiche o giudizi inappropriati, a discapito della loro crescita personale e professionale. Rispetto per le atlete e gli atleti : Danza non significa solo performance sul palco, ma anche disciplina, educazione e rispetto per gli altri. Gli ambienti in cui ballerini, atleti e famiglie si formano dovrebbero essere “sani, inclusivi e rispettosi della crescita personale e professionale”, ma secondo l’UDI oggi non sempre è così.

: Danza non significa solo performance sul palco, ma anche disciplina, educazione e rispetto per gli altri. Gli ambienti in cui ballerini, atleti e famiglie si formano dovrebbero essere “sani, inclusivi e rispettosi della crescita personale e professionale”, ma secondo l’UDI oggi non sempre è così. Fine delle ingerenze delle associazioni private nelle gare: Un aspetto critico sottolineato dall’UDI riguarda la gestione delle competizioni da parte di associazioni e enti di promozione, che, secondo l’Unione, avrebbero preso il controllo delle gare. La FIDS, che dovrebbe essere l’organo di riferimento, si sarebbe invece “ritirata dall’organizzazione della quasi totalità delle manifestazioni”, lasciando il campo a iniziative private con criteri di selezione poco chiari.

Un sistema da rifondare: tra accuse e proposte di cambiamento

Il sistema della danza italiana è a un bivio. Da un lato c’è la possibilità di continuare con il modello attuale, che, secondo l’UDI, ha perso trasparenza e affidabilità, dall’altro c’è l’opportunità di dare una svolta etica, restituendo al settore l’immagine di prestigio e centralità che aveva in passato.

L’accusa principale è che il sistema si sia “appiattito su logiche di potere e controllo”, con una progressiva privatizzazione delle gare che ha portato ad abusi e favoritismi. Mentre la FIDS resta in disparte, a gestire le gare sarebbero enti e associazioni private che, senza un controllo rigoroso, rischiano di alterare i criteri di selezione.

Le gare, infatti, non sono solo competizioni sportive, ma anche il momento in cui gli atleti vengono notati da coreografi e produttori. Le valutazioni falsate possono quindi danneggiare il percorso professionale dei ballerini, limitandone la carriera e le opportunità di crescita.

Un settore in crisi: il disagio dei ballerini e delle famiglie

La crisi della danza in Italia non riguarda solo i professionisti. Le famiglie e i giovani atleti avvertono lo stesso disagio. I genitori, che spesso investono tempo e denaro nella formazione dei figli, si ritrovano a dover fare i conti con un sistema percepito come poco meritocratico e poco trasparente.

Molti ballerini, dopo anni di sacrifici e allenamenti, si ritrovano bloccati in un sistema che non premia il talento ma logiche di potere. La frustrazione e la demotivazione stanno spingendo sempre più danzatori a denunciare apertamente la situazione.

Le parole dell’UDI: “Rivogliamo il sorriso”

L’appello dell’Unione Danza Italiana si conclude con un messaggio di speranza. Non si tratta solo di denunciare un sistema che non funziona, ma di proporre un modello nuovo, inclusivo e trasparente.

L’obiettivo dell’UDI è riportare il sorriso sui volti di ballerini, maestri, famiglie e spettatori. La danza, dicono, deve tornare a essere sinonimo di bellezza e armonia. Per farlo, occorrono regole chiare, trasparenza e correttezza, sia nei giudizi delle gare, sia nelle condotte di chi opera nel settore.

Una riflessione aperta: il futuro della danza in Italia

La crisi sollevata dall’UDI chiama in causa non solo la Federazione Italiana Danza Sportiva, ma anche il Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili e le autorità competenti in materia di diritti e pari opportunità.

Oltre al rispetto delle regole nelle competizioni, la danza deve tornare a essere un luogo sicuro per le giovani ballerine, dove non esistano discriminazioni né abusi di potere. Gli ambienti di allenamento, così come le gare, devono essere uno spazio di formazione artistica e crescita personale, e non un’arena di competizione sfrenata e iniqua.

L’Italia, con la sua grande tradizione coreutica, non può permettersi di perdere questa battaglia. La danza non è solo uno sport, ma una forma d’arte che incarna i valori di bellezza, armonia e dedizione. L’UDI ha lanciato il grido d’allarme, ora sta a chi governa il sistema rispondere con azioni concrete e un impegno reale per il cambiamento.

Come ha detto una volta Rudolf Nureyev, uno dei più grandi ballerini della storia:

“Un giorno senza danza è un giorno perso.”

Oggi, con le denunce dell’UDI, i ballerini italiani chiedono di non perdere più giorni in un sistema che non funziona. Chiedono trasparenza, rispetto e giustizia. Ma, soprattutto, chiedono di tornare a ballare liberi e felici.