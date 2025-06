Crolla una porzione del muretto allo stadio comunale di Valmontone: traffico bloccato

Cedimento strutturale nel quartiere Sant’Anna

Nel primo pomeriggio di lunedì 2 giugno, una porzione del muretto perimetrale che circonda lo stadio comunale di Valmontone ha ceduto improvvisamente, riversandosi sulla strada adiacente. Il crollo, avvenuto poco dopo le 14, ha reso impraticabile un tratto della carreggiata, costringendo le autorità locali a chiudere temporaneamente l'accesso veicolare all'area per motivi di sicurezza.

Intervento immediato della polizia locale

La polizia locale è intervenuta sul posto pochi minuti dopo la segnalazione, predisponendo il transennamento dell'area interessata e attivando una deviazione del traffico verso le vie secondarie per alleggerire la congestione. Non si registrano feriti, ma il crollo ha generato disagi significativi per la viabilità, soprattutto considerando l'orario di punta e la prossimità con edifici scolastici e residenze private.

Rilievi tecnici e prime ipotesi

Secondo i primi rilievi effettuati dai tecnici comunali, il cedimento potrebbe essere stato causato da un indebolimento strutturale legato all'usura del tempo e a infiltrazioni d'acqua, possibili aggravanti delle piogge intermittenti dei giorni precedenti. Il muretto, in cemento e pietra, delimitava una porzione storicamente meno esposta alla manutenzione ordinaria.

Ripercussioni sulla mobilità cittadina

Le ripercussioni sulla viabilità urbana sono state immediate: via Sant'Anna rappresenta una delle arterie di collegamento tra il centro abitato e l'area sportiva, spesso utilizzata anche per raggiungere la zona commerciale e le strutture scolastiche. I mezzi pubblici sono stati deviati temporaneamente e le navette scolastiche hanno dovuto cambiare percorso, con comunicazioni diffuse alle famiglie tramite messaggi istituzionali.

Il Comune ha già avviato una valutazione tecnica per stabilire le tempistiche di intervento. Secondo fonti vicine all’amministrazione, entro 48 ore verrà completata una perizia statica per verificare le condizioni dell’intera recinzione dello stadio, mentre sono già iniziati i lavori preliminari di sgombero e contenimento.

