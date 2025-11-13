Crollo alla Torre dei Conti: nuova ricostruzione sulla morte di Octav Stroici

Il crollo della Torre dei Conti continua a rivelare dettagli che aiutano a comprendere cosa sia successo in quei minuti decisivi del 3 novembre. Le testimonianze dei lavoratori impegnati nel restauro indicano che alcuni avevano percepito segnali anomali e avevano iniziato ad allontanarsi. Il primo a muoversi verso le scale, apparentemente solide, è stato Octav Stroici, operaio esperto della Edilerica. Tentava di raggiungere l’uscita, convinto di riuscire a mettersi in salvo. Il cedimento improvviso lo ha invece travolto mentre scendeva i gradini.

Torre dei Conti, come si è arrivati al primo cedimento

Dalle versioni fornite agli ispettori dell'Ispettorato nazionale del lavoro emerge una sequenza precisa. Erano le 11.20 quando il monumento ha iniziato a cedere. Gli operai, impiegati in lavori considerati leggeri al quinto e al sesto piano, stavano staccando l'intonaco. Alcuni utilizzavano picconi, ma in una zona diversa rispetto al punto del primo collasso. A chiarirlo è stato Giovanni De Paulis, direttore dell'area metropolitana di Roma dell'Inl. Poco dopo il cedimento iniziale ne è avvenuto un secondo, seguito infine da quello più ampio registrato alle 12.50, che ha distrutto i solai interni degli ex uffici del Comune. Stroici era rimasto sotto circa tre metri di detriti.

Torre dei Conti, lavori recenti e interrogativi aperti

La Procura sta verificando se nei giorni precedenti fossero stati effettuati interventi anche sul lato poi collassato. È un nodo su cui insistono gli inquirenti, che vogliono chiarire se i lavoratori avessero notato segnali di instabilità già durante le operazioni di bonifica e preparazione del cantiere. La Torre, inutilizzata da diciotto anni, era stata oggetto di un sopralluogo da parte di una ditta specializzata e di un progetto approvato dalla Sovrintendenza. Le verifiche preventive avevano consentito l'avvio delle prime fasi del restauro, comprese la rimozione dell'amianto e la pulizia delle superfici interne.

Torre dei Conti, le parole dei lavoratori raccolte sul posto

Le testimonianze di dieci operai sono state raccolte direttamente in largo Corrado Ricci, mentre i vigili del fuoco tentavano in ogni modo di estrarre Stroici ancora vivo. I verbali contengono descrizioni coerenti: una sensazione improvvisa, un movimento che ha fatto intuire che fosse necessario lasciare rapidamente i piani alti. I lavoratori parlano di istanti concitati, in cui ognuno ha cercato la via più rapida per spostarsi verso il basso. Stroici aveva un vantaggio iniziale, poiché era già sulla scala. L'improvviso crollo lo ha però colpito in pieno, impedendogli qualsiasi possibilità di uscita.

Torre dei Conti, possibili segnali avvertiti nei giorni precedenti

I carabinieri stanno preparando nuovi interrogatori per capire se qualcuno avesse già manifestato dubbi sullo stato dell’edificio. Non si esclude che alcuni avessero provato un senso di disagio durante i lavori, complice la natura medioevale della struttura e gli anni di abbandono. Sebbene il progetto avesse superato tutte le verifiche necessarie, la percezione sul campo può rivelare elementi utili. Gli investigatori vogliono ricostruire non solo la sequenza finale, ma l’intero contesto operativo delle settimane precedenti, per definire se esistessero indizi già visibili in precedenza.

Torre dei Conti, una tragedia che riapre il tema della sicurezza negli edifici storici

La morte di Octav Stroici, avvenuta al Policlinico Umberto I nella serata del 3 novembre, porta a riflettere sulla gestione dei cantieri in edifici antichi. La Torre dei Conti è uno dei simboli dell’area che collega Piazza Venezia alla zona del Foro Romano. La sua fragilità, emersa in modo tanto improvviso quanto devastante, spinge ora a valutare la necessità di protocolli più rigidi, controlli più frequenti e analisi strutturali più profonde. Il valore storico di monumenti simili non può prescindere da interventi che garantiscano la sicurezza degli operatori impegnati al loro interno.

Torre dei Conti, gli accertamenti tecnici saranno decisivi per capire le responsabilità

Si attendono ora i risultati delle analisi sul materiale crollato e sulla stabilità complessiva della struttura. Gli esperti dovranno stabilire se il collasso sia nato da una debolezza nascosta, da un cedimento legato ai lavori o da un insieme di condizioni concorrenti. La definizione delle responsabilità dipenderà in larga parte da queste valutazioni. Nel frattempo l’area rimane interdetta e Roma attende risposte che possano chiarire le cause della tragedia.