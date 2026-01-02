Cross Polo Sound ad Artena: il Polo Musicale porta al Granaio Borghese un campus internazionale

Parte oggi ad Artena, Cross Polo Sound, campus universitario internazionale che mette insieme studentesse e studenti del Queens College di New York e del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, aprendo le porte anche a giovani appassionati di musica desiderosi di condividere giorni intensi di studio, prove e creazione artistica. Cuore operativo del progetto è il Granaio Borghese, sede delle attività quotidiane e delle serate aperte al pubblico, in una formula che richiama le residenze formative diffuse in ambito internazionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cross Polo Sound ad Artena, campus intensivo nel Granaio Borghese

Cross Polo Sound si presenta come un campus universitario intensivo fondato su lavoro giornaliero, confronto accademico e produzione artistica condivisa. Il programma ruota attorno a masterclass, laboratori d'insieme e sessioni di lavoro collettivo, con momenti serali pensati per la cittadinanza: appuntamenti che consentono di assistere non solo a un'esibizione "finita", ma anche al percorso che porta alla costruzione di un repertorio, di un'idea interpretativa, di un suono comune.

La scelta del Granaio Borghese non è soltanto logistica. Lo spazio diventa un luogo di scambio culturale e musicale dove l'esperienza formativa si intreccia con la valorizzazione del territorio, rendendo visibile ciò che spesso resta dietro le quinte: l'allenamento quotidiano, il confronto fra linguaggi, la disciplina dello studio, l'ascolto reciproco necessario a suonare insieme.

Cross Polo Sound ad Artena nasce dal legame con l’Alta Formazione Artistica e Musicale

Il campus si sviluppa all’interno di una realtà che negli anni ha consolidato un rapporto strutturato con il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Il Polo Musicale Artena opera come Scuola di base del Conservatorio “Licinio Refice”, costruendo percorsi orientati alla preparazione accademica e professionale e accompagnando gli studenti verso obiettivi misurabili: tecnica, interpretazione, metodo di studio, maturità musicale.

In questa cornice Cross Polo Sound appare come un’evoluzione naturale: la stessa impostazione didattica, la stessa attenzione al percorso individuale, portate in un formato internazionale e concentrato, dove il tempo è scandito da prove e lezioni e ogni giornata diventa occasione di crescita immediata.

Cross Polo Sound ad Artena e il ponte con il Queens College di New York

Uno degli elementi qualificanti del progetto è il dialogo con il mondo accademico statunitense. La presenza del Queens College di New York nasce da relazioni professionali consolidate sviluppate negli anni da Alessio Pizzotti, presidente del Polo Musicale Artena, compositore e musicista attivo in ambito internazionale.

L’incontro fra studenti con formazioni diverse crea un terreno fertile: approcci, metodi e sensibilità non coincidono sempre, e proprio per questo il campus diventa un laboratorio vivo. Nelle prove d’insieme si impara a negoziare le scelte interpretative, a trovare un lessico comune, a trasformare differenze di background in un punto di forza del lavoro collettivo. È il valore aggiunto delle esperienze di residenza: non un semplice corso, ma una convivenza artistica in cui si cresce suonando, ascoltando e lavorando fianco a fianco.

Cross Polo Sound ad Artena, le parole del direttore artistico Alessio Pizzotti

A sintetizzare l’impostazione del campus è lo stesso ideatore e direttore artistico. «L’idea era creare un’esperienza di studio autentica, capace di unire l’alta formazione musicale alla valorizzazione del territorio: un contesto in cui studenti con formazioni diverse possano lavorare insieme ogni giorno e crescere attraverso l’esperienza diretta. L’obiettivo è rendere Cross Polo Sound un modello replicabile ogni anno ed esportabile anche all’estero», spiega Alessio Pizzotti.

La prospettiva delineata è chiara: costruire un appuntamento stabile, riconoscibile, capace di attrarre ogni anno giovani musicisti e di consolidare un circuito di relazioni accademiche.

Cross Polo Sound ad Artena, sostegno istituzionale e ricadute sul territorio

L’interesse istituzionale è attestato dal co-finanziamento di DiSCo Lazio, Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza, e dai patrocini del Comune di Artena, del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone e di ASSPI Artena. Il sostegno pubblico e il riconoscimento da parte delle istituzioni coinvolte rafforzano l’idea di un modello formativo con ricadute concrete: opportunità per studenti, incremento dell’offerta culturale locale, sviluppo di una rete di eventi capaci di richiamare pubblico e attenzione.

Il campus parla anche a un dibattito più ampio: l’alta formazione musicale può crescere fuori dai grandi centri metropolitani se esistono progetti solidi, relazioni professionali credibili e una proposta didattica allineata agli standard internazionali.

Cross Polo Sound ad Artena, eventi aperti e come seguire il programma

Un punto decisivo è l’apertura degli appuntamenti al pubblico. Le serate e le attività accessibili alla cittadinanza offrono l’occasione di entrare in contatto con un processo formativo che unisce ricerca, pratica musicale e dialogo culturale, permettendo di vedere da vicino come nasce un ensemble, come si modella un’interpretazione, come si costruisce un progetto artistico condiviso.

Per aggiornamenti sulle attività e sui momenti aperti al pubblico è possibile seguire i canali social del Polo Musicale Artena: Instagram @polomusicaleartena e Facebook Polo Musicale Artena. In queste giornate Artena diventa un punto d’incontro capace di parlare più lingue attraverso la musica, con il Granaio Borghese trasformato in un’officina di suono, studio e scambio internazionale.