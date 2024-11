Crostata morbida, esiste davvero ed è pronta in 6 MINUTI | Ti basta questo ingrediente e i tuoi figli vorranno il bis

Se vuoi preparare un dolce irresistibile ma non hai tanto tempo a tua disposizione, prova subito la crostata morbida.

La ricetta è di quelle facili e veloci e non ci sono il latte né le uova. Si può gustare a merenda, a colazione e come fine pasto goloso.

Ti servono solo sei minuti, sei ingredienti e delle gocce di cioccolato: ebbene sì c’è anche l’ingrediente che piace a tutti. Questa torta infatti è un’autentica tentazione, nessuno può resistere.

Sarà impossibile non cedere a un peccato di gola e il bello è che non ti occorrono tanti strumenti e nemmeno troppo tempo per preparare l’impasto del tuo dessert appetitoso.

Scopri come realizzare la tua prima crostata morbida e far felici bambini e ospiti: ecco il procedimento spiegato passo dopo passo.

Crostata morbida, il dolce perfetto a colazione e a merenda

Chi è che non vorrebbe svegliarsi ogni mattina con il profumo di una fetta di torta fragrante e fatta in casa? Purtroppo però non sempre si ha tempo di preparare dolci sani, nutrienti, golosi e home made. Per fortuna esiste qualche ricetta che sembra fatta apposta per chi vive sempre di corsa. Una in particolare richiede solo sei ingredienti, che, aggiunti alle gocce di cioccolato, in soli sei minuti daranno vita, come per magia a una torta soffice e dal gusto irresistibile.

Si tratta della crostata morbida. Non serve il latte, né occorrono le uova, ma solo uno stampo da crostata di 18 cm, forno e voglia di cimentarsi in una preparazione semplice, veloce ma dal successo assicurato. La crostata morbida infatti, piace a tutti perché è perfetta come merenda e come colazione nutriente o come dessert di un bel pranzo in compagnia. Prendi nota degli ingredienti e del procedimento e prova a farla anche tu.

La ricetta facile e veloce

Innanzi tutto per realizzare la tua crostata morbida occorrono i seguenti ingredienti:

100 g di farina 00/0 o riso.

20 g fecola di patate (o altra farina).

60 g di eritritolo.

1/2 bustina di lievito per dolci.

120 ml di bevanda vegetale.

40 ml di olio.

gocce di cioccolato, quanto basta.

Una volta che ti sarai procurato questi ingredienti, allaccia il grembiule e segui i passaggi descritti da Francesca Tramo sulla sua pagina ufficiale di Instagram _Candy_Healty. Per prima cosa unisci tutti gli ingredienti in una ciotola, mescola e versa il tuo impasto in uno stampo per crostata da 18 cm. Per fare questa operazione non servono più di 6 minuti. Ora cuoci in forno a 180º per mezz’ora. Lascia raffreddare e buon appetito.