Csc, Sangiuliano: “Castellitto? Ora godiamoci Mostra Venezia poi si vedrà”

(Adnkronos) – Sergio Castellitto verso la presidenza del Centro Sperimentale di Cinematografia? "Ora godiamoci la Mostra di Venezia, poi si vedrà", risponde il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, interpellato dall'Adnkronos. La notizia della possibile nomina di Castellitto, anticipata da Dagospia nel giorno dell'inaugurazione della Mostra di Venezia, ha fatto rapidamente il giro del web. Nel caso in cui l'indiscrezione venisse confermata nei prossimi giorni, l'attore e regista pluripremiato, succederebbe a Marta Donzelli che aveva lasciato la presidenza il 4 agosto, in seguito al varo del decreto legge in cui si disponeva il rinnovo dei vertici del Centro Sperimentale entro 30 giorni. Sulla scia del decreto, si erano dimesse anche le consigliere di amministrazione Cristiana Capotondi e Guendalina Ponti.

