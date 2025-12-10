Cucina italiana patrimonio UNESCO, Vissani: “E’ il trionfo della cucina del territorio e delle aziende agroalimentari italiane”

Il riconoscimento ufficiale arrivato il 10 dicembre 2025 dall’UNESCO segna un passaggio storico: la cucina italiana entra nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità come sistema vivo di saperi, consuetudini, prodotti agricoli e gesti quotidiani. Non è solo un titolo di prestigio internazionale, ma un sigillo sul lavoro silenzioso di chi coltiva, alleva, trasforma e cucina. In questo quadro, le parole di Gianfranco Vissani al nostro giornale assumono un peso particolare, perché riportano il baricentro dell’attenzione sui territori, sulle campagne e sui piccoli produttori, inclusi quelli di Roma e del Lazio, che fanno arrivare sulle tavole ingredienti di qualità.

Cucina italiana patrimonio UNESCO, un risultato che parte dai territori di Roma e del Lazio

La decisione dell'UNESCO premia una cucina che nasce in famiglia, nei mercati rionali, nei campi, nelle aziende agricole, nei laboratori artigiani, prima che nei ristoranti più celebrati. La tradizione italiana è riconosciuta come patrimonio immateriale proprio perché non si riduce a un elenco di piatti famosi, ma si alimenta di gesti ripetuti ogni giorno: la pasta fatta in casa, il pane con farine locali, le verdure di stagione, l'olio extravergine che arriva dal frantoio di fiducia. In regioni come il Lazio questo risultato si legge anche nella rete fitta di imprese che presidiano colline, pianure, zone costiere con produzioni che vanno dai formaggi ai salumi, dall'olio ai vini, dai legumi ai prodotti dell'orto.

Il riconoscimento UNESCO valorizza quindi un Paese diffuso, dove Roma non è solo la capitale istituzionale, ma anche uno dei grandi palcoscenici della cucina italiana, alimentata da una provincia agricola che porta in città carni, latticini, ortaggi, frutta, vino. Per chi lavora su questo fronte, dalle aziende agroalimentari fino alle trattorie che custodiscono le ricette di una volta, l'iscrizione nella lista UNESCO può diventare un potente strumento di promozione e di tutela, se accompagnata da politiche adeguate e da scelte consapevoli da parte dei consumatori.

Vissani: «Premiati territori e prodotti, non solo la cucina spettacolo»

Di fronte a questo passaggio, Vissani è netto: a suo giudizio il riconoscimento non appartiene in primo luogo agli chef e ai ristoranti stellati, ma alla cucina del territorio e ai prodotti della coltivazione e dell'allevamento italiani, definiti "formidabili e imparagonabili" per ricchezza e varietà. Un punto di vista che sposta il riflettore sui protagonisti meno visibili della filiera: contadini, allevatori, artigiani del gusto. Senza il loro lavoro, ricorda lo chef, i grandi piatti non potrebbero esistere.

La riflessione si inserisce in un momento in cui la cucina d'autore ha spesso privilegiato effetti speciali e tecniche spettacolari. Vissani invita a usare con cautela sifoni e azoto, strumenti che a suo dire possono "uccidere il sapore" dei cibi. Il rischio, se si punta solo sull'impatto visivo o sulle consistenze sorprendenti, è di perdere la voce autentica degli ingredienti. Il titolo UNESCO sembra andare esattamente nella direzione opposta: invita a proteggere il gusto riconoscibile di un pomodoro maturo, di un formaggio stagionato, di un olio profumato, molto più dell'ennesimo effetto scenico.

Per lo chef umbro il vero trionfo è quello delle tante piccole aziende che popolano la geografia agricola italiana: realtà spesso a conduzione familiare che hanno difeso sementi antiche, razze autoctone, metodi di lavorazione lenti. È in questi luoghi che nascono i prodotti di cui l’Italia può farsi vanto nel mondo e che alimentano anche la ristorazione di qualità di Roma e delle altre città del Lazio.

Il ruolo del governo e di Lollobrigida nel riconoscimento UNESCO alla cucina italiana

Nel suo intervento Vissani sottolinea anche il lavoro condotto dal ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha sostenuto la candidatura della cucina italiana presso l’UNESCO. Il percorso istituzionale è durato mesi, costruito insieme agli uffici tecnici e agli esperti di patrimonio immateriale, con il contributo delle filiere produttive e delle organizzazioni professionali del mondo agricolo.

Per un giornale come Il Quotidiano del Lazio questo passaggio assume un interesse diretto: molte delle filiere che contribuiscono all’immagine della cucina italiana hanno radici proprio nella regione. Dall’olio extravergine della Sabina ai vini dei Castelli Romani e della Tuscia, dai formaggi ottenuti nel Reatino alle produzioni orticole dell’Agro Pontino, il Lazio offre esempi concreti di quella alleanza fra paesaggio e saper fare che l’UNESCO ha voluto riconoscere. Le scelte del governo in materia di sovranità alimentare, tutela delle denominazioni di origine, sostegno ai piccoli borghi agricoli hanno un impatto immediato su queste realtà.

Il riconoscimento può rafforzare anche il turismo enogastronomico legato alla regione, con percorsi che uniscono siti archeologici, borghi storici e soste in frantoi, cantine, caseifici. Perché il titolo UNESCO non è solo una formula da mettere sui manifesti, ma un invito a raccontare in modo più consapevole il legame fra cibo, territorio, storia.

Cucina italiana patrimonio UNESCO, quali ricadute per Roma e per il Lazio

Guardando al futuro, il nuovo status internazionale della cucina italiana apre prospettive rilevanti per Roma e per l’intera regione Lazio. Per la ristorazione della capitale può diventare un ulteriore punto di forza, a condizione che si continui a puntare su ingredienti rintracciabili, su menù stagionali, sul rapporto costante con chi produce materia prima nel territorio regionale. Per le scuole alberghiere e per gli istituti che formano i futuri cuochi è l’occasione per rafforzare percorsi che uniscono tecnica, storia del cibo, educazione alla sostenibilità.

Allo stesso tempo, il riconoscimento richiama tutti a una responsabilità: non ridurre la cucina italiana a un marchio, ma difenderne la sostanza. Vuol dire tutelare i suoli agricoli, le acque, i paesaggi rurali, evitare che la pressione immobiliare cancelli terreni fertili alle porte di Roma e dei centri laziali, proteggere chi lavora nelle filiere con condizioni salariali eque. Vuol dire anche insegnare ai consumatori a riconoscere la differenza fra un prodotto di qualità certificata e una imitazione costruita solo per sfruttare il richiamo del nome italiano.

Le parole di Vissani, lette in questo contesto, suonano come un promemoria: la cucina italiana entra ufficialmente nel Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità proprio perché è radicata nei territori, nelle famiglie, nelle imprese che ogni giorno trasformano ingredienti veri in piatti che raccontano storie. Per Roma e per il Lazio questa giornata può segnare l’inizio di una stagione nuova, in cui prodotti locali, ristorazione, formazione e politiche pubbliche remano nella stessa direzione, affinché il titolo UNESCO non resti una etichetta, ma un impegno concreto a custodire sapori e identità.