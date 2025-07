Cucinapoli, Gennaro Esposito al Caruso Belmond di Ravello: “L’importanza di fare del bene”

C’è qualcosa di speciale nel modo in cui Gennaro Esposito, chef stellato e anima della Torre del Saracino di Vico Equense, riesce a comunicare il suo amore per la cucina. Non è solo la maestria nel maneggiare ingredienti pregiati o la capacità di giocare con i sapori, ma una passione travolgente che si trasmette in ogni parola, in ogni gesto. Questo spirito sarà protagonista di Cucinapoli, un evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, che si terrà il prossimo 20 luglio 2025 all’Hotel Caruso di Ravello, una delle location più suggestive della Costiera Amalfitana.

L’arte della cucina e la passione di Gennarino Esposito

Esposito, che nel corso della sua carriera ha conquistato numerosi riconoscimenti, ci accoglie con un’energia che sembra non conoscere confini. Nonostante gli anni di esperienza, lo chef rivela una freschezza che potrebbe far invidia a chi è alle prime armi, un entusiasmo che diventa il suo ingrediente segreto, quello che non manca mai nei suoi piatti.

“Il 2000 è stato l’anno della svolta”

Quando gli chiediamo quale momento della sua carriera ha segnato il punto di svolta, Esposito non ha dubbi. Il 2000, l’anno in cui la sua cucina ha trovato una sua dimensione precisa e riconoscibile, un anno di successi e conferme che gli hanno permesso di allinearsi alle migliori tradizioni della gastronomia. Il 1991, l’anno in cui ha aperto il ristorante, è stato l’inizio di un percorso che lo ha visto passare da un iniziale timore a una piena consapevolezza delle proprie capacità.

Il 2000, però, è l'anno che ha segnato l'incontro tra creatività e tecnica, tra passione e rigore, permettendo a Gennaro Esposito di mettere a fuoco una proposta gastronomica che lo ha portato a diventare un punto di riferimento. Eppure, nonostante i traguardi, resta con i piedi per terra, consapevole che la crescita non è mai lineare, ma fatta di passi avanti e momenti di riflessione.

L’entusiasmo come ingrediente indispensabile

Non c’è dubbio che l’entusiasmo sia la parola chiave che definisce il lavoro dello chef Esposito. «Ogni mattina mi sveglio con energia e il desiderio di andare al ristorante, è un privilegio», racconta, sottolineando come questo spirito positivo e travolgente non solo alimenti la sua passione, ma sia un motore che spinge il suo lavoro a livelli sempre più alti. Nonostante il ritmo intenso e le sfide quotidiane, il suo approccio è sempre lo stesso: affrontare la cucina con l’entusiasmo di chi ama profondamente ciò che fa.

Un altro elemento che caratterizza il suo lavoro è la capacità di dare valore a ogni dettaglio. La sua cucina, così come la sua visione del mondo, è un continuo processo di affinamento, una ricerca costante di equilibrio tra i sapori, ma anche tra tecnica e autenticità. Una filosofia che Esposito ha perfezionato nel corso degli anni, portandola al massimo livello nella sua cucina stellata, in un ristorante che rappresenta per lui più che un luogo di lavoro, una vera e propria casa.

Cucinapoli e l’importanza di fare del bene

L'evento Cucinapoli, che avrà luogo il 20 luglio al Belmond Hotel Caruso di Ravello, è una manifestazione che unisce gastronomia e beneficenza. Esposito, insieme ad altri chef di altissimo livello, metterà in scena una serata dedicata al "bene", inteso non solo come generosità ma come un concetto che travalica il piatto e arriva dritto al cuore. Parlando del significato di fare del bene, lo chef risponde con una riflessione che trasmette tutta la sua filosofia di vita.

“Fare del bene è un atteggiamento che ti restituisce moltissimo. È uno scopo che va oltre il gesto stesso, è un atto di consapevolezza”, afferma con convinzione. Non a caso, il 20 luglio non sarà solo una cena, ma un’occasione di incontro e solidarietà, dove ogni piatto sarà preparato non solo con ingredienti pregiati, ma anche con l’intento di migliorare la vita di chi si trova in difficoltà.

Per Gennaro Esposito, fare del bene è come preparare un piatto perfetto: è un insieme di sapori che si uniscono, partendo da una base dolce per arrivare a sfumature più complesse, creando una dipendenza positiva. Un po' come un abito fatto su misura, dove ogni elemento si adatta perfettamente per rendere l'esperienza unica e irripetibile.

Una serata indimenticabile tra cucina e moda

L'evento di Ravello è anche un incontro tra gastronomia e moda, due mondi che sembrano lontani ma che, come raccontato da Esposito, sono più simili di quanto si possa pensare. "La cucina è come la sartoria, dove ogni piatto è cucito su misura per il cliente, seguendo le sue preferenze e le sue esigenze", afferma lo chef, parlando del percorso gastronomico che ogni ospite vive nel suo ristorante. Così come un abito che si adatta al corpo, anche la cucina di Esposito si modella attorno al gusto di chi si siede a tavola.

In questo senso, l’esperienza di Cucinapoli sarà una vera e propria “sartoria” dei sapori, dove ogni piatto sarà pensato per restituire emozioni e sensazioni diverse. Un’occasione unica per immergersi non solo in una cucina stellata, ma in una visione che unisce l’arte della gastronomia con quella dell’accoglienza.

Il 20 luglio, un giorno di solidarietà e di gusto

L’appuntamento con Cucinapoli si preannuncia come un evento imperdibile non solo per gli appassionati di cucina, ma anche per chi crede nel valore della solidarietà e nel potere di fare del bene. Un’occasione speciale per gustare piatti unici e, allo stesso tempo, contribuire a una causa importante, immersi nella bellezza senza tempo della Costiera Amalfitana, in un angolo di paradiso come l’Hotel Caruso.

Per chi volesse partecipare a questa serata di beneficenza, ulteriori informazioni sono disponibili contattando la Fondazione Enrico Isaia all’indirizzo info@fondazioneisaia.org.

Emilia Filocamo

© Riproduzione riservata