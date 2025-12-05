Cucinapoli, la forza del bene che cresce: la Fondazione Isaia-Pepillo racconta una Napoli generosa

Cucinapoli non è solamente un evento gastronomico, né una passerella di eccellenze. È un racconto collettivo che prende corpo attraverso gesti, lavoro, talento e una volontà precisa: trasformare la solidarietà in un impegno quotidiano. La serata del 1° dicembre al Grand Hotel Parker’s di Napoli, seconda edizione della kermesse ideata dalla Fondazione Isaia-Pepillo, ha riunito chef stellati, artigiani, imprese e sostenitori in un mosaico di professionalità e sensibilità autentica. A guidare questo percorso è Massimiliano Isaia, ideatore dell’iniziativa, che ripercorre significati, emozioni e prospettive di un progetto capace di unire gastronomia d’autore e sartoria sociale.

Gennaro Esposito e Massimiliano Isaia

Cucinapoli racconta un nuovo modo di fare solidarietà

Cucinapoli nasce come evento di raccolta fondi, ma fin dalla prima edizione ha assunto la forma di un racconto concreto, fatto di azioni visibili e risultati tangibili. La Fondazione Isaia-Pepillo utilizza la serata non per enunciare promesse, ma per restituire ai partecipanti ciò che è stato costruito grazie alle loro adesioni. L’edizione di dicembre ha confermato questa impostazione con un programma ricco di interventi, testimonianze e dimostrazioni del lavoro svolto durante l’anno insieme alle sarte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, figura centrale nella visione del progetto.

Cucinapoli e il valore umano nascosto dietro ogni piatto

L’evento ha visto la partecipazione di otto chef stellati: Domenico Candela, Michelina Fischetti, Salvatore Avallone, Paolo Barrale, Marco Caputi, Maicol Izzo, Domenico Marotta e il pasticciere Michele Cannavacciuolo, con l’artigiano del pane Rodolfo Molettieri. Accanto a loro, le principali cantine campane – da Villa Matilde Avallone a Feudi di San Gregorio – hanno contribuito a elevare ulteriormente il tono della serata.

Ma la forza di Cucinapoli non risiede nei nomi, seppure prestigiosi. Risiede in ciò che accade dietro le quinte: l'impegno delle sarte detenute che confezionano le divise degli chef, l'orgoglio con cui vengono esposte, la gioia di chi vede il proprio lavoro riconosciuto e portato al centro di un progetto culturale e sociale.

L’abbraccio che ha sintetizzato il senso dell’intera serata

Fra i momenti più intensi, Massimiliano Isaia indica l’abbraccio con una giovane donna assunta dopo un percorso di formazione e reinserimento. Ha firmato il contratto durante Cucinapoli, davanti a una platea che ha compreso immediatamente la portata simbolica di quel gesto. È stato un momento semplice, spontaneo, ma capace di restituire l’essenza del progetto: ridare dignità, costruire prospettive, accompagnare al lavoro chi sta riconquistando un posto nella società.

Dal “quinto quarto” sartoriale alla linea autonoma: l’evoluzione del progetto

La Fondazione aveva anticipato in estate, durante Cucinapoli Summer Dream, l'intenzione di creare un percorso dedicato al recupero degli scarti di sartoria. Il risultato è arrivato il 1° dicembre: le pochette donate agli ospiti erano state realizzate proprio con quei materiali, frutto di un'attività che mira a valorizzare lavoro, ingegno e sostenibilità. Ora l'obiettivo è la realizzazione di un laboratorio stabile e, successivamente, di una linea sartoriale. Un modello replicabile che affianca economia e valore sociale, con ricadute dirette sul reinserimento lavorativo.

Napoli e la Campania come terre di talento e visione

Nel corso dell’intervista, Isaia sottolinea come la Campania sia simbolo di creatività e competenza, seconda solo alla Lombardia per numero di ristoranti stellati. Una regione che sa proporre qualità e idee solide nel turismo, nella ristorazione e nell’artigianato, anche se spesso si guarda con eccessiva severità. L’auspicio è quello di costruire narrazioni che raccontino la forza positiva del territorio, spingendo imprenditori, artigiani e giovani professionisti a credere nel proprio potenziale.

Gianluca Isaia, presidente della Fondazione con Emma Di Lorenzo

Fondazione Isaia-Pepillo: i progetti futuri avanzano spediti

La Fondazione non si ferma all'organizzazione degli eventi gastronomici. Continuano i percorsi IEFP dedicati alla formazione, mentre stanno per partire nuove iniziative come un laboratorio di sartoria teatrale in collaborazione con Cinecittà e progetti condivisi con fondazioni campane e istituzioni universitarie. L'obiettivo è ampliare le possibilità di inserimento professionale e costruire un ecosistema in cui moda, cultura e impegno sociale possano dialogare in modo costante.

Il sapore della generosità nella metafora del pane

Alla domanda su quale sia, per lui, il sapore della generosità, Isaia risponde collegandolo al pane e ai prodotti lievitati. Una metafora che ben rappresenta ciò che accade intorno a Cucinapoli: la trasformazione degli ingredienti in qualcosa che cresce, cambia forma e restituisce nutrimento. Ed è forse questa immagine la sintesi più immediata di un progetto che fa della solidarietà un percorso concreto, fondato sul lavoro, sulla professionalità e sul rispetto delle persone.

Cucinapoli si chiude così, con le luci della sala che si attenuano, i piatti ormai vuoti, le ultime note della serata che sfumano. Massimiliano Isaia ripiega i fogli del suo intervento con gli occhi ancora lucidi, mentre l’adrenalina lascia spazio a un sorriso più disteso. Resta la sensazione di aver assistito a un gesto collettivo di cura, nato senza clamori, lontano da ogni ostentazione. Un gesto che parla di Napoli, della sua capacità di credere nel bene, di trasformarlo in azione, di offrirlo con naturalezza. In un tempo che, troppo spesso, perde la direzione, Cucinapoli ricorda a tutti che la strada possibile esiste. E parte dalle persone.

Emilia Filocamo