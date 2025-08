Cucinapoli Summer Dream: la sinergia tra alta cucina e sartoria per un bene sociale

Lo scorso 20 luglio 2025, nei suggestivi Giardini Wagner del Belmond Hotel Caruso di Ravello, ha preso vita Cucinapoli Summer Dream, un evento benefico ideato dalla Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, focalizzato su inclusione sociale e crescita professionale di giovani in condizioni di fragilità.

Cucina e sartoria: un’alleanza concreta

L'elemento distintivo del progetto è la fusione tra sartoria napoletana d'eccellenza e alta ristorazione campana. La Fondazione non soltanto raccoglie fondi, ma mostra impatti reali: il laboratorio di camiceria attivo all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere ha prodotto oltre 30.000 capi all'anno, comprese le giacche indossate dagli chef quella sera e i cadeaux in pelle realizzati dagli scarti Isaia, simboli tangibili di un'economia circolare a forte vocazione sociale.

Gianluca Isaia

A introdurre la serata, Gianluca Isaia, Presidente della Fondazione, e Iolanda Mansi, General Manager del Caruso, hanno espresso la vision alla base del format: un modello che non si accontenta della dimensione conviviale ma punta all’effettività degli interventi sociali, in rete con enti pubblici e aziende del territorio.

Iolanda Mansi

Il menù della solidarietà

Guidata dalla giornalista Lucia Serino, la cena ha visto l'esibizione di chef stellati della Campania: Domenico Candela, Gennaro Esposito, Oliver Glowig e l'executive chef Armando Aristarco del Caruso. Accanto ai piatti d'autore, le creazioni conciliatrici di maestri pasticceri e pizzaioli come Pasquale Vitiello, Giuseppe Pepe, Sal De Riso e Andrea Pansa, e vini di etichette prestigiose tra cui Marisa Cuomo, San Salvatore, Monte di Grazia e Villa Matilde.

Riconoscimenti, ospiti e testimonianze

La presenza del Sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier, insieme a rappresentanti dell’impresa, dell’università e della stampa, ha sottolineato il valore civico dell’evento. Una testimonianza commovente è arrivata da Donatella Rotundo, direttrice del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, che ha condiviso uno sguardo sulle persone coinvolte nei progetti della Fondazione.

L'atmosfera si è arricchita con la presenza del pluridecorato campione Alessandro Del Piero, accolto come ospite speciale e partecipe alla convivialità della serata accanto a Gianluca Isaia e agli altri ospiti.

Parole chiave: accoglienza, responsabilità, impatto

Gianluca Isaia ha ribadito che "l'idea di fondo ‑ l'alleanza tra sartoria napoletana e alta enogastronomia per un fine sociale" costituisce il cuore innovativo del progetto. Anche Iolanda Mansi ha sottolineato l'essenza dell'accoglienza: non una semplice ospitalità, ma prendersi cura, anticipare i bisogni dell'altro in un contesto di lusso inteso come responsabilità e attenzione verso chi non è nelle stesse condizioni fortunate.

Verso l’autunno, con uno sguardo al futuro

L’attenzione adesso si sposta già sul prossimo appuntamento partenopeo di Cucinapoli, che continuerà a seguire il filone del “bene che non conosce stagioni”. Come dichiarato da dirigenti e fondatori, il format trova linfa sia nella convivialità sia nella concretezza dei risultati.

Cucinapoli Summer Dream è sintesi di eccellenze gastronomiche, impegno sociale, innovazione culturale. È il manifesto concreto di un progetto che unisce valori antichi – sartoria, cucina, inclusione – con un approccio moderno, capace di trasformare una cena in un’esperienza che produce benessere e immaginazione sociale. Tra i viali fioriti dell’Hotel Caruso di Ravello, la serata del 20 luglio ha lasciato un segno: quello di un bene che non si ferma all’emozione, ma traccia una rotta di responsabilità condivisa.

Emilia Filocamo

© Riproduzione riservata