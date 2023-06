Cultura, Bper Banca sostiene il Comune di Milano ne ‘Le sere dei Mercanti’

(Adnkronos) –

Piazza Mercanti a Milano si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura con “Le serate dei Mercanti”, il programma di cinema, musica, incontri e spettacoli presentato oggi a Palazzo Marino. Un’arena con una platea di 250 posti, nel cuore pulsante del centro storico milanese per l’iniziativa promossa dal Comune di Milano e realizzata grazie al sostegno di BPER Banca e di Anteo. “Ci piace l’idea di portare vita in Piazza dei Mercanti, un gioiello inestimabile della città di Milano – spiega Serena Morgagni, direttore Comunicazione Bper Banca – Bper offrirà gratuitamente alla cittadinanza delle pre-serate di musica, concerti, incontri con autori per diffondere tanta cultura e tanta voglia di stare insieme. Come banca vogliamo restituire al territorio in cui operiamo qualcosa di importante che faccia crescere la comunità e le persone e che offra momenti di valore”. Il cuore pulsante del capoluogo lombardo si riempie di cultura: “La Loggia dei Mercanti è la storia di Milano, la storia meneghina, ambrosiana per eccellenza, uno dei simboli della nostra città e al suo fianco la piazza che tutti conosciamo e frequentiamo – sottolinea l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – Quindi è giusto, oggi, grazie anche l'intervento dei partner che lo hanno reso possibile, Anteo e Bper Banca, arrivare a realizzare un’arena che possa creare davvero un'abitudine nei milanesi. Uniamo il fattore e l’agente sociale antidegrado ad aspetti di servizio culturale nel quale crediamo molto”. Gli attori dell’iniziativa sono tutti d’accordo: la cultura può essere un agente straordinario di intervento nelle zone più delicate della città, uno strumento per arrivare ad una consuetudine diversa nel rispetto della valorizzazione di una piazza meravigliosa. Indispensabile l’intervento dell’assessorato alla sicurezza: “Oggi abbiamo 15 telecamere nuove e perfettamente funzionanti che permettono a tutte le forze dell'ordine di svolgere bene il loro lavoro, preventivo e di contrasto ai reati – afferma l’assessore alla sicurezza Marco Granelli – A piazza dei Mercanti tutte le forze dell'ordine, coordinate dalla prefettura e dalla questura, compresa la polizia locale del comune di Milano, svolgono un’attività di contrasto a quei fenomeni che purtroppo lì avvengono, giovani che consumano droga o che fanno piccole ricettazioni. I dati testimoniano l’efficacia di questi interventi, ma non basta: serve anche dare un senso di qualità a quei luoghi e il programma che oggi è stato presentato, attraverso la cultura, è fondamentale per quella zona” L’iniziativa “Le sere dei Mercanti” è stata possibile anche grazie ad Anteo che organizza Arianteo, la rassegna di cinema che ha già tre arene stabili in città -Fabbrica del Vapore, Citylife e Chiostro dell’Incoronata-. Anteo fa parte del tessuto sociale della città da più di quarant’anni, l’iniziativa si inserisce in un contesto urbano e storico suggestivo: “Piazza dei Mercanti è nel cuore di Milano la loggia dei Mercanti è riconosciuta come monumento sulla resistenza e sui caduti – sottolinea Lionello Cerri, amministratore delegato di Anteo – Riuscire a organizzare un evento culturale che va avanti per 90 giorni, con il cinema, con la musica, con gli incontri e le altre iniziative, in quel luogo, trasmette, valorizza e amplifica il senso di un posto che magari è vissuto soltanto di passaggio per alcuni milanesi e turisti, ma che è invece un luogo che deve tornare a raccontare la sua storia. La cultura può servire a far crescere i cittadini e noi siamo un veicolo, in quanto organizzatori culturali – rimarca Cerri che poi conclude – Questo è il senso del nostro lavoro e Piazza dei Mercanti può essere uno di quegli quegli obiettivi e di quei progetti che che vanno in questa direzione”. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

