Cuneo, trattore si ribalta: morto anziano a Govone

(Adnkronos) – Un anziano è morto in un incidente con il trattore mentre lavorava nelle vigne a Govone, nella provincia di Cuneo. Da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo cingolato si è ribaltato travolgendo l'uomo, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata