Cuore entra nel mercato del bakery salato con innovative sfoglie croccanti

(Adnkronos) – È un settore che a livello globale si conferma in salute, quello dell'economia del benessere. Un comparto che si attesta sui 4,4 trilioni di dollari di fatturato, di cui 946 miliardi di dollari registrati nel settore 'Alimentazione sana, nutrizione e perdita di peso'. La voglia di stare bene, dunque, passa anche dalla tavola, con sempre più consumatori disposti a spendere in prodotti alimentari funzionali, abbinati ad attività fisica e cura della persona. Cuore – iconico brand della divisione Food di Gruppo Montenegro – è da oltre 60 anni in Italia uno dei marchi più rappresentativi di questo settore e oggi punta a rafforzare la sua presenza nel mercato del bakery salato, lanciando un'innovativa linea di prodotti a base di Olio Cuore e di farine di legumi: le nuove Sfoglie Cuore. Una novità con cui lo storico brand entra nel segmento in forte espansione dei panetti croccanti, che rappresenta la prima voce del comparto dei sostitutivi del pane, coprendo il 12,7% del fatturato dell'intera categoria (pari a oltre 2 mld di euro2) con un +9,7% in valore3. A sostegno di questa novità anche il lancio di una campagna di comunicazione – presentata oggi a Milano, presso il Food Loft dello chef Simone Rugiati – che vedrà un nuovo testimonial, Linus. Sarà il famoso direttore artistico e conduttore radiofonico di Radio Deejay, infatti, il protagonista del mitico salto della staccionata, che nella pubblicità dell'Olio Cuore sin dagli anni Sessanta ha visto susseguirsi celebri personaggi come Nino Castelnuovo e Dino Zoff. "La volontà di intercettare nuove tendenze per rimanere competitivi e soddisfare le esigenze dei consumatori – commenta il Ceo di Gruppo Montenegro, Marco Ferrari, intervenuto oggi all'evento milanese – guida da sempre la nostra Divisione Food, su cui attualmente stiamo attuando un ambizioso processo di ampliamento. E il lancio delle Sfoglie Cuore, decisamente nuove e rivoluzionarie per il brand, segna un ulteriore cambio di passo all'insegna della crescita e dell'innovazione. Oggi il brand Cuore possiede una equity molto forte e caratteristiche funzionali da sempre molto ben definite che possono essere estese a nuove categorie. Per questo puntiamo nei prossimi anni a renderlo un brand di riferimento in Italia per il cibo funzionale". Tre le gustose referenze della nuova gamma delle Sfoglie Cuore: Sfoglie con farina di ceci, di orzo, di avena e semi di chia; Sfoglie con farina di fagioli, di grano saraceno e inulina; Sfoglie con farina di lenticchie rosse e di mais e semi di amaranto. Tre prodotti dedicati al benessere da portare in tavola, ricchi di fibre, fonte di proteine (+45% rispetto alla media dei crackers più venduti in Italia), poveri di grassi (-30% di grassi saturi rispetto alla media dei crackers più venduti in Italia) e naturalmente realizzati con Olio Cuore (l'olio di mais ricco di polinsaturi omega 6, tra cui l'acido linoleico che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo). "Negli ultimi anni il trend healthy sta fortemente influenzando i consumi – ha aggiunto Fausta Fiumi, Marketing & New Business Director Food di Gruppo Montenegro – e il brand Cuore continua a registrare ottime performance, grazie soprattutto all'Olio Cuore, che mantiene la sua leadership nel segmento mais con vendite a valore pari a oltre 23milioni di euro annui (29,4% del comparto olio di mais)4, ma anche alla Maionese Vegetale Cuore, che sta raggiungendo la leadership di segmento con una quota a valore del 30,5% sul segmento vegetale5, e al Sale Iposodico Iodato Cuore, arrivato a coprire il 12% del mercato dei sali iposodici6. Funzionalità e benessere si confermano importanti driver di scelta anche nel mercato del bakery salato: non a caso le nuove Sfoglie Cuore, oltre alle proprietà date dall'Olio Cuore, hanno anche un posizionamento legato alla componente proteica, che rappresenta il claim del momento, senza però rinunciare al gusto". "Mangiar bene e sentirsi in forma", dal 1959. Con questo motto da oltre 60 anni Cuore accompagna gli italiani nella ricerca di uno stile di vita sano, anche a tavola. E oggi si rinnova con una nuova campagna di comunicazione – firmata dall'agenzia Nadler Larimer e Martinelli e on air dal 9 giugno – che mantiene intatti i valori e i tratti inconfondibili del brand, mettendo al centro la gamma Cuore ed in particolare le nuove Sfoglie. Un racconto legato al binomio «corretta alimentazione e attività fisica» che culminerà con il mitico salto della staccionata di Linus, che diventa l'emblema del "mangiar bene e sentirsi in forma" alla portata di tutti. La nuova campagna Sfoglie Cuore sarà lanciata in prime time a partire dal 9 giugno con iniziative speciali su Rai e Mediaset. Si prosegue a luglio su tutte le tv generaliste e non, insieme alle iniziative sulle piattaforme digital e social, mentre in autunno sarà la volta della radio e ancora della tv con una pianificazione che alternerà diversi formati.

