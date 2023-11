Cuori 2 chiude e vince la serata degli ascolti tv di domenica 5 novembre

(Adnkronos) – L'ultima puntata di 'Cuori 2', in onda su Rai1, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri con 2.980.000 telespettatori e il 16,1% di share. Su Canale 5 'Terra amara' ha registrato 2.553.000 telespettatori e il 15,5%, mentre al terzo posto si è classificato Nove con 'Che Tempo Che Fa' visto da 2.156.000 telespettatori e il 10,5% di share, seguito dalla sezione 'Il Tavolo' che ha ottenuto 1.217.000 telespettatori e l'8,5%. Appena fuori dal podio Rai3 con 'Report' che ha interessato 1.333.000 telespettatori con il 6,7% di share, seguito dal film 'Harry Potter e la Camera dei Segreti' che su Italia 1 ha totalizzato 1.085.000 telespettatori e il 6,3%. Su Tv8 il Gran Premio di San Paolo di F1 in differita è stato visto da 921.000 telespettatori con il 4,8% e Retequattro con 'Dritto e Rovescio' si è aggiudicata il 5,4% di share con 802.000 telespettatori. Rai2 con l’ultima puntata de 'Il Collegio' ha segnato 732.000 telespettatori e il 3,7%, mentre La7 chiude la classifica degli ascolti del prime time con 'In Onda', seguito da 349.000 telespettatori pari all’1,9%. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata