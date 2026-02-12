Cuori bruciati e trapianti falliti: la dignità nel servizio sanitario pubblico, la complicità in quello privato extra territoriale

È cronaca di questi giorni il destino di un povero bimbo di poco più di due anni in attesa di un trapianto di cuore necessario per sopravvivere a una miocardiopatia non curabile, bimbo che purtroppo ora giace in gravissime condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli all’esito di uno sfortunatissimo trapianto. È successo che il bimbo ha ricevuto il nuovo cuore, ma un cuore irreversibilmente danneggiato, con il risultato che il suo stato di salute, che prima del trapianto era tutto sommato ancora buono, è poi precipitato nel buio della rianimazione.

La conservazione del cuore nel ghiaccio secco

Secondo i dettagli riportati dalle cronache, sembra che l'irreparabile sia accaduto subito dopo l'espianto del cuore dal petto del piccolo donatore di 4 anni avvenuto in un ospedale di Bolzano. Per essere trasportato, il cuore era stato riposto nell'apposito contenitore, ma in presenza non del normale ghiaccio che avrebbe assicurato una temperatura di conservazione adeguata alla durata del trasporto, bensì di ghiaccio secco, per intenderci, quello che viene usato per preservare il gelato dal caldo estivo.

Sia il contatto diretto che i vapori del ghiaccio secco sviluppano temperature ben inferiori alla temperatura di congelamento. Di conseguenza, almeno parte delle cellule del cuore da trapiantare sono morte per il congelamento avvenuto durante il trasporto.

Il bimbo di Napoli di 2 anni e l’impianto del cuore bruciato

Per il povero bimbo di Napoli, da come si legge nelle cronache, al momento dell’arrivo da Bolzano del cuoricino nuovo la procedura per l’espianto del cuore malato non era più reversibile. Davanti a questo vicolo cieco, i chirurghi hanno comunque deciso per l’impianto, con risultati ovviamente meno che negativi. Ora il piccolo sta lottando per sopravvivere nella speranza che si avveri il miracolo di una nuova possibile donazione.

Ci troviamo di fronte a un'indiscutibile assurdità (l'uso del ghiaccio secco in luogo del ghiaccio che si produce dall'acqua) tale che non ci resta che attendere le determinazioni delle Procure di Bolzano e di Napoli, già attivate sul caso.

Piuttosto, merita attenzione un risvolto della vicenda né scontato né banale: sembrerebbe che la Direzione Sanitaria dell’ospedale Monaldi di Napoli abbia sospeso dall’attività trapiantologica i due chirurghi responsabili della procedura di espianto e impianto del cuore nuovo, in attesa degli esiti dell’inchiesta, ma non quella delle Procure con i relativi esiti del Tribunale che verosimilmente richiederanno mesi se non anni, bensì un’immediata inchiesta interna promossa dall’ospedale Monaldi stesso.

Il caso di Elisabetta Lisa Federico al Bambino Gesù di Roma

Sembrerebbe un provvedimento scontato, ma non è così. Il pensiero torna a un altro trapianto, quello subito dalla povera Elisabetta (Lisa) Federico, che nell'ottobre del 2020, durante le procedure di un trapianto di midollo osseo presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG), venne infusa con 350 millilitri di globuli rossi AB0 incompatibili, quando anche uno studente appena iscritto all'Università sa bene che ne bastano 18 volte di meno per mettere a rischio la vita del paziente.

A differenza dei chirurghi di Napoli che, a frittata fatta, non avevano plausibili alternative all’impianto del cuore danneggiato, i medici dell’OPBG avrebbero avuto invece ampi margini di manovra nel momento critico, quali l’eliminazione dal plasma di Lisa degli anticorpi avversi ai globuli rossi della donatrice per mezzo di ulteriori plasmaferesi, o l’utilizzo delle cellule del midollo osseo del fratello aploidentico, tecnica di cui i medici dell’OPBG già si facevano gran vanto, e su cui già avevano prodotto pubblicazioni scientifiche internazionali.

Il cartoncino di condoglianze del Bambino Gesù

Lisa morì dopo 17 giorni di atroci sofferenze, ma I medici dell’OPBG non si erano trovati, a differenza dei chirurghi del Monaldi di Napoli, di fronte a un vicolo cieco. Eppure l’unica azione che intraprese la Direzione Sanitaria dell’OPBG fu di far recapitare a noi genitori un inutile, offensivo e surreale cartoncino di condoglianze. Da parte della Direzione Sanitaria dell’OPBG nulla venne contestato a nessuno dei medici dell’OPBG responsabili della cura mortale dispensata a Lisa, e meno che mai nessun medico venne sospeso neppure per una mezza giornata.

E a dire il vero, certamente la posizione dei cardiochirurghi del Monaldi che si sono ritrovati da trapiantare un cuore inservibile è stata infinitamente più complicata di quella degli ematologi dell’OPBG che, oltre a essersi resi responsabili di una scelta sbagliata della donatrice di midollo osseo, non hanno avuto voglia di fare le plasmaferesi necessarie a evitare a Lisa una morte con tortura, e hanno scelto di ignorare il fratello di Lisa come donatore di riserva.

Eppure dal Monaldi è subito partita un’inchiesta interna e la sospensione cautelativa per i medici, dall’OPBG è partito solo uno stupido cartoncino di condoglianze per noi genitori.

I potenti sanno come proteggersi

Nonostante tutta la drammaticità di questo nuovo quanto evitabilissimo “sproposito sanitario” accaduto al Monaldi, ci conforta almeno la consapevolezza che la governance della struttura ospedaliera pubblica, avviando una sacrosanta indagine interna, si è comportata in maniera corretta e rispettosa verso la cittadinanza intera.

Al contrario, nel più totale disprezzo dei diritti dei malati, nessuna inchiesta interna è stata mai avviata dall’ospedale privato ed extraterritoriale per il caso di Lisa. Ma nessuna indagine e nessun provvedimento, per quanto ne sappiamo, e nonostante le nostre sollecitazioni, sono stati prodotti neppure da parte dell’Ordine dei Medici di Roma. I potenti sanno come proteggersi.

Dr. Maurizio Federico

National Center for Global Health

Istituto Superiore di Sanità