“Cuori Narranti”: la Regione Lazio promuove i giovani autori con un nuovo concorso letterario

La Regione Lazio, attraverso Lazio Innova e nell'ambito del progetto "Lazio Libri", ha appena annunciato il lancio di un concorso letterario che promette di dare un impulso al panorama culturale regionale: "Cuori narranti". Questa iniziativa mira a promuovere la scrittura creativa tra i giovani, dando spazio a talenti che ancora non sono stati scoperti, ma che possiedono una forte passione per la narrazione e il desiderio di raccontare storie originali.

Un’opportunità concreta per i talenti emergenti della scrittura

L’invito è rivolto a tutti i giovani autori tra i 14 e i 35 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando), residenti o domiciliati nella Regione Lazio. Una fascia d’età che, con il suo mix di freschezza e aspirazioni, è pronta ad arricchire il panorama letterario con nuove voci. Il concorso è aperto fino al 1° settembre 2025, e i partecipanti potranno concorrere con racconti o romanzi brevi inediti, dando libero sfogo alla propria creatività e visione del mondo.

Un trampolino di lancio

“Cuori narranti” è un’opportunità concreta per i giovani di entrare nel mondo della letteratura con il piede giusto, grazie a strumenti moderni e supporti professionali. La Regione Lazio ha scelto di collaborare con importanti partner come Più libri più liberi, il Salone Internazionale del Libro di Torino e Amazon, per rendere questo concorso un trampolino di lancio davvero efficace per gli scrittori emergenti.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Lazio Libri”, un programma che sostiene la cultura regionale e promuove i libri, la lettura e la scrittura. Grazie alla partnership con Amazon, le dieci opere semifinaliste verranno pubblicate sulla piattaforma Kindle Direct Publishing, dando ai giovani autori una visibilità internazionale.

I Premi: dalla stampa alla promozione

I premi previsti per i vincitori sono non solo significativi ma anche mirati a fornire ai giovani autori gli strumenti necessari per affacciarsi al mondo editoriale con un prodotto curato e professionale. In particolare, il primo classificato avrà la possibilità di vedere il proprio lavoro pubblicato con una copertina illustrata e una impaginazione professionale. Inoltre, l’opera verrà stampata in 400 copie, mentre gli altri quattro finalisti vedranno le proprie opere stampate in 100 copie ciascuna.

A tutti i semifinalisti verrà garantita una pubblicazione online in lingua italiana su Kindle Direct Publishing, ampliando così le possibilità di distribuzione e di visibilità delle loro storie. E non finisce qui: le opere selezionate saranno promosse nelle principali fiere editoriali nazionali e internazionali, un’occasione unica per farsi conoscere da editori e lettori provenienti da ogni angolo del mondo. Il vincitore assoluto, infine, avrà accesso a un corso di scrittura creativa presso una delle accademie più prestigiose, un’opportunità imperdibile per affinare ulteriormente il proprio talento.

La visione di Simona Baldassarre

Simona Baldassarre, assessore regionale a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, ha espresso chiaramente le intenzioni dietro questa iniziativa: “Con Cuori narranti vogliamo dare spazio ai giovani che desiderano raccontare il mondo attraverso la scrittura. Un’opportunità concreta per affacciarsi al panorama editoriale e farsi conoscere da un pubblico più ampio, anche grazie al supporto di strumenti professionali e canali di diffusione moderni”.

La Regione Lazio, dunque, non si limita a promuovere la lettura, ma si fa promotrice di una vera e propria rivoluzione culturale, incoraggiando le nuove generazioni a prendersi il diritto di raccontare il loro mondo con la penna, il cuore e la mente.

Come partecipare al concorso letterario della Regione Lazio

I dettagli del concorso, nonché le modalità di partecipazione, sono già disponibili sul sito ufficiale di Lazio Innova. Gli aspiranti scrittori potranno trovare tutte le informazioni necessarie per presentare la loro candidatura e inviare le opere entro la scadenza del 1° settembre 2025. È importante ricordare che il concorso è aperto esclusivamente a residenti o domiciliati nel Lazio, e che la partecipazione è gratuita.

Il sito di Lazio Innova fornisce anche informazioni utili su come caricare i propri testi, le specifiche tecniche richieste e le linee guida editoriali, garantendo trasparenza e accessibilità per tutti coloro che vogliono mettersi alla prova.

Un impulso alla cultura del Lazio

Cuori narranti è un passo importante per la cultura del Lazio. Oltre a mettere in risalto i talenti locali, il concorso crea un ponte tra giovani autori e il pubblico internazionale, rafforzando la visibilità della regione nel panorama culturale globale. Non è solo un concorso per vincere premi, ma un’occasione di crescita personale e professionale per chi ha qualcosa da dire e sogna di vederlo condiviso con il mondo.

Con “Cuori narranti”, la Regione Lazio dimostra di credere fermamente nei giovani, nella loro capacità di innovare e di esprimersi attraverso la scrittura, e di investire nel futuro della cultura. Un’opportunità che, speriamo, possa accendere la passione per la lettura e la narrazione nelle generazioni future, e far emergere nuovi talenti pronti a far sentire la loro voce.

Per maggiori dettagli e per partecipare al concorso, visita il sito ufficiale di Lazio Innova qui.

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata