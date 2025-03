Curare il malato e non solo la malattia: l’umanizzazione della medicina e gli ospedali premiati nel Lazio

Nel mondo della medicina moderna, il progresso scientifico ha portato a una straordinaria evoluzione nella diagnosi e nel trattamento delle malattie. Tuttavia, questa focalizzazione sugli aspetti puramente biologici e patologici ha spesso relegato in secondo piano la dimensione umana del paziente. Il progetto Perla, nato per promuovere l’umanizzazione della medicina, rappresenta una risposta concreta a questa problematica, premiando dieci strutture sanitarie del Lazio per il loro impegno nel considerare il malato nella sua interezza e non solo la sua patologia.

Il concetto di umanizzazione delle cure

L’umanizzazione della medicina si fonda sul principio che il paziente non debba essere visto esclusivamente come un insieme di organi o sistemi biologici, ma come una persona con bisogni fisici, psicologici, emotivi e sociali. Massimo Massetti, cardiochirurgo di fama internazionale e portavoce della Fondazione Dignitas Curae, sottolinea proprio questo aspetto: “Ci si concentra troppo sulla patologia dell’organo piuttosto che sulla persona malata nel rispetto della sua dignità umana”. Un approccio che implica un cambiamento culturale profondo nel modo di fornire assistenza sanitaria.

Gli ospedali premiati nel Lazio

Dieci ospedali e strutture sanitarie della regione Lazio sono stati recentemente premiati nell’ambito del progetto Perla per aver implementato modelli assistenziali che mettono al centro la persona. Tra questi, il Policlinico Gemelli di Roma ha adottato percorsi di cura che prevedono l’integrazione tra assistenza medica, supporto psicologico e coinvolgimento delle famiglie, creando un ambiente più accogliente e rispettoso dei bisogni individuali.

L’importanza di una medicina centrata sulla persona

Il principio alla base dell’umanizzazione della medicina è quello di prendersi cura non solo della malattia, ma anche di chi la vive. Questo significa ascoltare il paziente, comprendere le sue paure, accompagnarlo nel percorso terapeutico con empatia e rispetto. Le evidenze scientifiche dimostrano che un approccio centrato sulla persona può migliorare significativamente l’aderenza alle cure, ridurre l’ansia e lo stress, e favorire il recupero fisico e psicologico.

Le iniziative per un futuro più umano nella sanità

Oltre al progetto Perla, molte altre iniziative stanno emergendo per promuovere una medicina più umana. L’introduzione di terapie integrate, il coinvolgimento attivo dei pazienti nel loro percorso di cura, l’attenzione alla comunicazione medico-paziente e la formazione del personale sanitario sull’empatia e l’ascolto attivo sono alcuni dei passi fondamentali in questa direzione.

L’umanizzazione della medicina non è un’utopia, ma una necessità. La scienza e la tecnologia continueranno a fare passi da gigante, ma senza un approccio che metta al centro la dignità del paziente, il rischio è di trasformare la medicina in un freddo esercizio tecnico. Il progetto Perla dimostra che è possibile unire competenza clinica ed empatia, offrendo una sanità che non cura solo le malattie, ma si prende realmente cura delle persone.

