Da Macron a Orban, girandola di incontri per Meloni a Bruxelles

(Adnkronos) – Girandola di incontri per Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo di Bruxelles. La premier ha incontrato e continuerà a vedere diversi leader per confrontarsi sui principali temi all'ordine del giorno del summit, dall'allargamento della Ue ai Balcani occidentali alle prospettive finanziarie dell'Unione. Nel pomeriggio di ieri ha incontrato la Presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani, mentre nella serata di ieri ha avuto un lungo scambio di vedute con il presidente francese Emmanuel Macron. Un incontro informale al quale si è aggiunto in un secondo momento anche il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Questa mattina, prima dell'avvio dei lavori formali del Consiglio, Meloni ha incontrato il Primo ministro ungherese, Viktor Orban. Un metodo che, spiegano fonti di Palazzo Chigi, conferma quanto sottolineato dallo stesso Presidente Meloni in occasione delle comunicazioni in Parlamento quando ha affermato che "fare politica estera vuol dire parlare con tutti". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata