Da Mediaset alla Rai: “Io lancio un appello” | Colpaccio clamoroso, il conduttore più celebre è pronto a sbarcare

Sta per avere inizio l’ennesima stagione televisiva con le ammiraglie RAI e Mediaset pronte a dar vita all’ennesima battaglia degli ascolti

Un altro scontro senza esclusione di colpi sta per avere inizio. Tra poco meno di un mese prenderà il via una nuova stagione televisiva, l’ennesima, che si preannuncia ricca di novità e di possibili sorprese. I due attori principali del panorama nazionale, RAI e Mediaset, sono pronti a sfidarsi in quella che da anni è definita la ‘guerra degli ascolti’.

A partire da settembre le aziende di Viale Mazzini e di Cologno Monzese dovranno però guardarsi dalla potenziale crescita del cosiddetto terzo incomodo, che con i fatti ha confermato le sue grandi ambizioni: parliamo del Canale NOVE di proprietà del gruppo Discovery.

Dopo aver ingaggiato Fabio Fazio lo scorso anno il management del colosso americano ha strappato alla RAI nientemeno che Amadeus e nelle prossime settimane potrebbe annunciare l’arrivo di un altra figura molto popolare come Barbara D’Urso.

Chi invece ha fatto il percorso inverso, dal NOVE alla RAI, è la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani che cinque anni fa si è trasferita sulle frequenze della TV di Stato portando con sé il talk show da lei ideato e condotto, “Belve“.

RAI, tutto è pronto per accogliere il noto conduttore: entusiasmo alle stelle

Com’è noto “Belve” è quel programma in cui la Fagnani intervista singolarmente una serie di ospiti, personaggi di spicco scelti nel mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Nell’ultima stagione, andata in onda su Rai Due, ha ottenuto ascolti record: di qui la conferma, scontata, per la prossima annata.

Francesca Fagnani, nel corso di un’intervista rilasciata a un giornalista di “Chi“, il noto magazine di gossip e cronaca rosa, ha svelato alcuni retroscena del programma svelando allo stesso tempo un desiderio che vorrebbe realizzare nella nuova edizione di “Belve”.

RAI, l’annuncio di Francesco Fagnani lascia tutti senza parole: lo vuole a tutti i costi

La showgirl e giornalista romana ha infatti confessato di volere tra i suoi futuri ospiti il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini. E approfittando dell’intervista ha lanciato un vero e proprio appello al presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

“Mi piacerebbe molto intervistare Alfonso Signorini. Anzi, ne approfitto per fare un appello a Mediaset: E su, che vi costa liberarlo per una sera?“. Chissà se e come questa sincera e accorata richiesta sarà accolta dal primogenito di Silvio Berlusconi.