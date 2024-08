Da quando l’ho comprato amo cucinare | LIDL lo svende a 17.99€: piatti straordinari senza il minimo sforzo

Per cucinare bene servono anche gli strumenti giusti: LIDL ha ciò che fa per te

Non basta conoscere le ricette per cucinare bene. Indispensabili, infatti, sono anche gli strumenti: avere delle padelle adatte al proprio scopo, degli elettrodomestici che accorciano i tempi di lavoro e sapere come usare tutto ciò di cui si dispone sono tre punti di partenza fondamentali, se si vuole mangiare bene ogni giorno.

Una delle scoperte più recenti in termini di elettrodomestici per la cucina è quella della friggitrice ad aria, piccolo forno ventilato che, a differenza di quello tradizionale, impiega molto meno tempo a cuocere i cibi, date le sue dimensioni ridotte.

Oggi, però, vi parliamo di un’offerta da LIDL che non si p tritatutto elettrico della SilverCrestuò assolutamente far scappare. C’entra sempre la cucina: fidatevi di noi, dal momento in cui lo proverete non ne farete più a meno.

Corri da LIDL, l’offerta fa girare la testa

Lidl è uno dei discount più frequentati, in Italia. Sebbene fino a qualche anno fa questo tipo di supermercati veniva visto come di seconda categoria rispetto ai più blasonati Carrefour o Esselunga, di fatto non è così. Il loro punto forte, infatti, è quello di proporre diversi marchi a diversi prezzi: a differenza dei negozi appena citati, che spesso hanno solo le marche più famose e quindi più costose, da Lidl, come da Eurospin o Aldi, c’è un po’ di tutto e questo si adatta ad ogni portafoglio. Oltre ai generi alimentari, però, Lidl vende anche utensili per la casa, elettrodomestici, prodotti per il giardinaggio, vestiti, scarpe e molto altro, proponendo talvolta offerte interessanti.

Oggi vi parliamo di un tritatutto elettrico della SilverCrest che, con uno sconto del 21%, è in offerta da 22.99 euro a 17.99 euro. L’offerta è valida dal 15 agosto al 21 agosto solo nei punti vendita.

Le caratteristiche di questo tritatutto

Il tritatutto in offerta da Lidl vanta due livelli di velocità, tra cui scegliere a seconda di ciò che si deve tritare. Inoltre, è incluso un disco emulsionante per montare la panna ed è adatto anche a tritare il ghiaccio. La potenza è di 500 W, mentre la capienza è di 1,2 litri.

Se anche voi non ne avete mai avuto uno, vi suggeriamo di andare a comprarlo: una volta che ci avrete preso la mano, il tritatutto diventerà il vostro migliore amico in cucina e velocizzerà ogni preparazione.