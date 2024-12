Da sempre lo ricordano come il borgo della VIA DRITTA ed è a pochi passi da Roma | Paesaggio da film americano, location perfetta a Natale

Non ti perdere la bellezza del borgo della Via Dritta, è un luogo unico nel suo genere che ti stregherà al primo sguardo.

Il Borgo della Via Dritta, un autentico gioiello italiano

L’Italia è piena di città e piccoli centri abitati pieni di meraviglie da scoprire. Il Lazio è una delle più ricche di tesori nascosti e nel cuore della regione si erge un borgo da sogno. Qui si trova uno degli esempi urbanistici più affascinanti del 500. Il Borgo di cui parliamo sorge in provincia di Viterbo ed è un vero e proprio gioiello del Lazio.

Sono tanti infatti i cittadini laziali, i turisti e i visitatori che si dirigono verso questo comune speciale, per poter ammirare le sue bellezze e per perdersi nel racconto tra arte e storia, che qui sembra diventare tangibile e alla portata di qualunque visitatore. Scopri dove si trova il Comune in questione io organizza una visita memorabile.

Il comune del Lazio diviso in due che custodisce i tesori del ‘500

Il comune in questione si chiama Caprarola e qui si trova il bellissimo Palazzo Farnese. Viene chiamato il Borgo della Via Dritta proprio perché è tagliato a metà da una strada realizzata da Jacopo Barozzi da Vignola, che oggi prende il nome di Via Filippo Nicolai. Da un lato della strada si trova il Rione Sardegna e dal lato opposto il Rione Corsica. Come si legge sul portale www.romatoday.it, percorrendo lungo questa Via Dritta si giunge direttamente allo splendido Palazzo Farnese, realizzato nel Cinquecento e progettato da Vignola per volere del Cardinale Alessandro Farnese.

Questo era un ritrovo di tutta l’élite intellettuale dell’epoca. Musicisti e letterari si ritrovavano tra nelle sue elegantissime sale e disquisivano di materie alte. Oltre al bellissimo Palazzo Farnese e alla via Dritta, Caprarola merita di certo una visita anche per la splendida Chiesa di Santa Teresa e per la bellezza del posto, che dista appena un’ora da Roma. Il borgo in questione infatti, è ad appena 72 km dalla capitale.