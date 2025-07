Da Simoncelli ad Ambrogi: il nuovo corso del Lions Club Poggio Mirteto Farfa Cures

Una serata carica di emozione e di attese quella dello scorso giovedì 17 luglio, nella quale i soci, le autorità del territorio e numerosi amici del Lions Club Poggio Mirteto Farfa Cures si sono ritrovati per il tradizionale passaggio della campana, momento nel quale si celebra il cambio della guardia alla presidenza. È stato un rito scandito da applausi, sorrisi e qualche occhiata soddisfatta nei confronti di due figure di spicco del club: il neo-presidente, Dott. Geol. Valerio Ambrogi, e il suo predecessore, Dott. Geol. David Simoncelli.

Il discorso del testimone e del nuovo leader

Durante la cerimonia, Ambrogi ha ricevuto il simbolico "martelletto" dalle mani di Simoncelli, a cui è stato tributato un applauso lungo e caloroso. "Tanti progetti e attività ci attendono", ha esordito Ambrogi, "li affronteremo con entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di squadra. Il mio obiettivo è proseguire sul solco tracciato dai miei predecessori, mantenendo saldo il principio fondante del nostro sodalizio: 'We Serve'."

Simoncelli ha ricordato le iniziative più rilevanti del suo mandato, ringraziando i soci per il loro impegno e lasciando un'eredità di concretezza e visione. Il suo rigore professionale, derivato da anni di lavoro nel settore tecnico e ambientale, si è rivelato prezioso nel consolidare la reputazione e l'influenza del club nella Sabina.

Una rete dinamica con la guida di Zona

Ad arricchire la serata è stata la presenza – e il prestigio – del Presidente di Zona, Avv. Angelo David D’Ambrogio, figura di riferimento interdistrettuale e promotore di un “lionismo inclusivo e radicato”. Ambrogi ha elogiato il ruolo di D’Ambrogio, definendolo “una guida autorevole e appassionata, capace di ispirare e motivare”, e ha annunciato l’intenzione di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra club, istituzioni e cittadini, puntando a stringere legami stabili con il tessuto sociale e amministrativo.

Progetti in cantiere: solidarietà, cultura e ambiente

Il nuovo anno lionistico porta in dote ambizioni concrete nel campo della solidarietà attiva e delle iniziative sociali. Ambrogi ha citato in particolare:

Service territoriali, finalizzati ad assistere categorie fragili (anziani, famiglie in difficoltà, giovani).

Campagne culturali, con eventi, incontri e dibattiti su temi ambientali e identitari legati alla storia della Sabina.

Collaborazione con le istituzioni, per promuovere progetti condivisi e valorizzare il territorio locale.

Il calendario ufficiale dei Lions distrettuali certifica che l'evento rientra tra le iniziative ordinate per il passaggio di consegne nei club, con date già programmate tra la fine di giugno e luglio 2025.

Qualità e continuità: valori al centro del futuro lionistico

Ambrogi ha ribadito che il nuovo stile del club sarà fondato sulla rete relazionale, sul dialogo con le istituzioni e sulla visibilità pubblica dei progetti, temi che già durante il mandato Simoncelli avevano trovato terreno fertile. L’obiettivo è fare del Lions Club Poggio Mirteto Farfa Cures un punto di riferimento nella Sabina, sia nel portare aiuto concreto, sia nell’educare al servizio come strumento di crescita collettiva.

Perché questo passaggio conta

Tradizione e innovazione: il passaggio della campana segue una consuetudine consolidata, ma il suo significato va oltre il simbolo, riflettendo la capacità del club di innovare pur conservando solide radici.

Rete valorizzata: la presenza della Presidenza di Zona e l'intenzione esplicita di cooperare con istituzioni creano opportunità per progetti più ampi e duraturi.

Strategia “We Serve” rilanciata: il motto dei Lions diventa ancora più concreto, con iniziative sul campo e visibilità pubblica.

Il passaggio tra David Simoncelli e Valerio Ambrogi segna un momento di svolta per il Lions Club Poggio Mirteto Farfa Cures. Un'occasione per rilanciare identità, service e presenza nel territorio sabino. Con una rete rafforzata, obiettivi chiari e un gruppo motivato, l'anno che si apre promette di consolidare il club come pilastro di solidarietà attiva, cultura locale e dialogo istituzionale.

© Riproduzione riservata