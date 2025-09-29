Da Sora a Roma: la morte del neonato “Francesco”, indagine della Procura di Frosinone

La storia dolorosa del piccolo Francesco — nato il 22 settembre scorso e deceduto cinque giorni dopo, nella notte tra venerdì e sabato, al Policlinico Umberto I di Roma — ha sollevato interrogativi urgenti che ora la magistratura tenta di dipanare. È stato aperto un fascicolo dalla Procura di Frosinone; nei prossimi giorni verrà nominato il consulente tecnico d’ufficio per l’autopsia. I genitori, distrutti dal dolore, chiedono verità: “Chi ha sbagliato la pagherà molto cara”.

Dalla nascita all’agonia: una rete di eventi che chiede risposte

Francesco era venuto alla luce la mattina del 22 settembre presso l'ospedale "Santissima Trinità" di Sora (in provincia di Frosinone). Fin da subito, i genitori — originari di Arnara — notarono un segno inquietante: il neonato non riusciva a prendere peso. Secondo loro testimonianza agli inquirenti, dopo ogni poppata le sue condizioni peggioravano, invece di migliorare.

Davanti a questo quadro preoccupante, i medici dell’ospedale locale optarono per un trasferimento urgente a Roma. Il ricovero al Policlinico Umberto I avvenne probabilmente già il giorno successivo alla nascita. Lì, spiegano le fonti, furono attivati i protocolli clinici previsti per situazioni critiche. Ma nonostante ogni intervento, le condizioni del bimbo non migliorarono. Tra la notte del 26 e quella del 27 settembre, il cuore di Francesco ha smesso di battere.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Arnara e l’intera provincia, trasformandosi in un caso che, nelle sue pieghe cliniche e giudiziarie, somiglia a una ferita aperta per chi attende risposte.

La risposta della magistratura e le richieste dei genitori

Di fronte alla tragedia, i genitori si sono mossi con determinazione — pur nel dolore — per ottenere chiarimenti. Assistiti dagli avvocati, hanno presentato una querela ai carabinieri di Frosinone. In quella denuncia hanno chiesto il sequestro delle cartelle cliniche sia dell'ospedale di Sora che del Policlinico Umberto I di Roma, oltre all'esecuzione dell'autopsia sul corpicino di Francesco.

Parallelamente, la Procura ha aperto un fascicolo d'indagine. Al momento, non ci sono iscritti nel registro degli indagati: è una fase preliminare, dove prevale l'esigenza di raccogliere documenti, atti, testimonianze. Fonti ufficiali indicano che nel pomeriggio del giorno successivo alla denuncia sarà conferito l'incarico al consulente tecnico d'ufficio che dovrà eseguire l'autopsia.

L’obiettivo è chiaro: ricostruire l’intero percorso medico-clinico e verificare se ci siano state omissioni, errori nei protocolli o responsabilità di personale sanitario.

Il dolore della madre — pubblico e privato al tempo stesso

La madre di Francesco, ha affidato ai social — in particolare a un post su Facebook — il suo grido d’angoscia. “Mi domando come si può portare in grembo un bambino per 9 mesi, immaginare la vita insieme a lui… e poi il buio totale”, ha scritto. Le sue parole descrivono uno strazio che supera i confini personali: «Non lo potrai nemmeno più abbracciare… sapere che stava bene, credendo fosse in buone mani… il dolore, la rabbia verso chi me l’ha portato via ancora prima che potessi prenderlo in braccio».

Alla fine del post, una richiesta quasi sommessa ma tagliente: che venga fatta giustizia. “Chi ha sbagliato la pagherà molto cara”, chiede la mamma, consapevole che la verità non potrà restituire il figlio, ma potrà almeno definire le responsabilità.

Due ospedali, percorsi incrociati, responsabilità da verificare

Una delle chiavi dell’indagine sarà il confronto fra i due reparti — a Sora e a Roma — e le modalità adottate in ciascun passaggio assistenziale. È fondamentale chiederlo con rigore: che cosa è stato fatto (o non fatto) nei momenti iniziali in cui sembrava possibile intervenire? I protocolli, le interpretazioni cliniche, le valutazioni degli specialisti nella capitale: tutto sarà scrutinato.

Non è raro che in casi così delicati emergano dubbi sulle catene di comunicazione, sul tempestivo trasferimento, sul coordinamento tra ospedali. Per i genitori, già da ora, ogni cartella clinica ha il valore di una testimonianza. Da qui anche la richiesta formale di sequestro per evitarne la dispersione o alterazione.

Perché questa vicenda interessa tutti

Questa tragedia, al di là del dolore personale e familiare, tocca un nervo sensibile della sanità: come si gestiscono i casi neonatali critici, come se ne stabilisce la priorità trasferimento, quali protocolli si attivano in circostanze difficili. Se venisse accertata una responsabilità, il piccolo Francesco potrebbe diventare un caso simbolo, come purtroppo è già successo in altri contesti clinici dove le vittime sono i più fragili.