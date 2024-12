Da Uomini e Donne a Sanremo | Grande colpo per Carlo Conti l’annuncio è di poche ore fa: la De Filippi ne va fiera

Il Festival di Sanremo si arricchisce di una nuova presenza. Carlo Conti sembra aver scelto un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

La composizione dei conduttori e co-conduttori del Festival di Sanremo si sta completando. Carlo Conti sta lavorando fin dalla scorsa primavera all’organizzazione della tradizionale kermesse musicale italiana.

Lo showman fiorentino che è stato chiamato dai vertici della RAI a prendere il posto di Amadeus ha già annunciato tasselli molto importanti, come la lista ufficiale dei 30 cantanti big che sfileranno sul palcoscenico del Teatro Ariston.

Un elenco che ha inevitabilmente suscitato polemiche soprattutto tra i grandi esclusi, critiche feroci che con il passare dei giorni hanno perso forza. C’è poi tutta la questione del cosiddetto ‘Dopo Festival’, lo spazio di commento alle serate canore che andrà in onda su Rai Uno.

L’appuntamento con il ‘Dopo Festival’ era stato cancellato durante la gestione targata Amadeus mentre Carlo Conti è stato ben felice di ripristinarlo. Alla conduzione sono stati chiamati la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli e un conduttore in rampa di lancio come Alessandro Cattelan.

Festival di Sanremo, la svolta di Carlo Conti: decisione a sorpresa

Nelle ultime ore però il noto e molto spesso credibile portale Dagospia.it ha anticipato una notizia che ha fatto sobbalzare tutti gli spettatori e i fan del Festival di Sanremo. Nel cast del ‘Dopo Festival’ potrebbe trovare spazio un’ex celebre corteggiatrice di Uomini e Donne.

Si tratta di una nota influencer e modella che negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé grazie alla love story con il discusso rapper romano Tony Effe. L’indiscrezione finora non ha trovato conferme né smentite.

Festival di Sanremo, Maria De Filippi gongola: è anche una sua vittoria

Stiamo parlando di Giulia De Lellis, balzata agli onori della cronaca per aver stretto una relazione sentimentale con il tronista Andrea Damante a Uomini e Donne. Secondo le notizie circolate in queste ore la bella influencer al ‘Dopo Festival’ si dovrebbe occupare dei look dei cantanti big in gara.

C’è poi un dato curioso destinato ad alimentare le voci di gossip e cronaca rosa: la De Lellis infatti al Festival di Sanremo potrebbe incrociare un ex fidanzato come Irama e soprattutto Elodie, l’attuale compagna di un altro suo ex fidanzato come Andrea Iannone. Si prospetta un’edizione della kermesse canora a dir poco scoppiettante.