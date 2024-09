Dal parrucchiere non ci vado più: con questo ingrediente la tinta è inutile | Risparmio incredibile e capelli perfetti

Trovato finalmente il metodo fai da te ed economico per avere i capelli perfetti e dire “addio” al parrucchiere.

Se vuoi cominciare a risparmiare un po’ e sei stufo di spendere tanti soldi per i trattamenti fatti nei saloni professionali di hairstyling, la soluzione che fa al caso tuo è solo una.

Andare dal parrucchiere per qualcuno è un piacere per altri invece è una seccatura, ma su una cosa sono tutti d’accordo: è una spesa non indifferente. Per fortuna però, chi conosce il trucco giusto, può provvedere da solo a coprire i capelli grigi e bianchi senza più pagare un hairstylist professionista.

Non appena avrai scoperto il segreto per liberarsi della spesa e della perdita di tempo del parrucchiere, non vorrai tornarci mai più in vita tua: ecco che cosa devi fare.

Parrucchiere, il segreto per curare la propria chioma in casa senza più pagare un hairstylist

Ormai, che si tratti di seguire la moda o di coprire i capelli bianchi, tutti o quasi, sia uomini che donne, tingono i loro capelli. Questa pratica però, ormai in voga da decenni e che non conosce declino, è un’operazione molto costosa, che danneggia la chioma e che ha, come conseguenza diretta, anche un notevole danno ambientale.

I prodotti con ammoniaca e petrolati, usati per le tinture per capelli infatti, contengono sostanze dannose per l’ambiente. Se vuoi coprire i capelli grigi o bianchi, senza più utilizzare la tintura artificiale, sappi che esiste un modo naturale e fai da te, per ottenere lo stesso risultato ma in un modo economico ed eco friendly. Scopri come fare per dire finalmente addio al parrucchiere e, allo stesso tempo, ottenere una capigliatura splendente.

Il metodo fai da te ed economico per avere i capelli perfetti

Per evitare di tingere i capelli con le colorazioni chimiche che trovi dal parrucchiere, puoi sfruttare un ingrediente naturale e, più nello specifico, un alimento. Si tratta di qualcosa che tutti hanno in cucina e che si trova in commercio ad un prezzo piuttosto basso. Stiamo parlando delle patate! Forse non lo sai, ma nella buccia delle patate sono contenute delle sostanze speciali, che, una volta applicate sui capelli hanno il potere di scurirli, senza rovinarli.

Se vuoi provare il metodo economico e fai da te, sperimenta subito questa pratica alternativa alla tintura per capelli: fai bollire delle bucce di patata e poi lava normalmente i capelli, come fai di solito ma utilizzando, per il tuo shampoo, l’acqua di cottura dei tuberi.