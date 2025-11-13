Dal reparto manutenzione agli eventi: al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, Antonio Leopardo e Donatella Gennaro

Antonio Leopardo sa esattamente dove e come seguire il percorso di un ” cruciverba” di tubi, conosce origine e destino di ogni angolo, dettaglio, arco, colonna. Storico manutentore del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, si destreggia senza fatica tra impianti, imprevisti, rotture inevitabili, guasti ed emergenze dell’ultimo minuto e lo fa con la pazienza e l’esperienza di chi conosce la struttura come la propria casa, di chi ne percorre corridoi e spazi sapendo esattamente cosa erano prima e come e quando hanno ricevuto una nuova investitura.

Donatella Gennaro, F&B Operations Manager del Caruso, mette la stessa esperienza e la stessa passione per garantire la perfezione ad ogni evento che abbia una finalità celebrativa. Che si tratti di matrimoni, promesse, compleanni, cene di particolare rilievo, desideri di ospiti esigenti e abituati ad avere tutto, l'attenzione e la dedizione di Donatella non cambiano di una virgola e non si scompongono, nemmeno davanti agli imprevisti o alle bizze del meteo che spesso sembra mettercela tutta per ostacolare e aumentare la tensione.

In entrami i casi, nel mondo di Antonio Leopardo che corre dietro le intercapedini, dietro l’intonaco, sotto una scaffalatura o dietro un muro, e in quello di Donatella Gennaro, fatto di luci, musica, tintinnio di bicchieri e sorrisi, la cura, la dedizione, la passione, la precisione, non possono mancare. Perché è così che un ingranaggio si muove alla perfezione: contando sugli elementi che lo compongono, pedine indispensabili di un gioco in cui le mosse non possono essere sbagliate.

Antonio Leopardo Head of Maintenance

Antonio, tutti sanno che sei la memoria del Caruso. Il tuo ricordo più bello?

Sicuramente il mio ricordo più bello è aver lavorato sempre con grande affiatamento e armonia. Spesso ci sono momenti di tensione ma essere un gruppo affiatato permette di risolvere senza problemi. Posso dire che nel corso della mia lunga esperienza lavorativa al Caruso ho incontrato centinaia di colleghi: lavoro qui da quando era ancora parte della compagnia Orient Express, e alle origini, con la ditta che ha praticamente " creato", messo in piedi il Caruso fino al 2005, anno dell'apertura ufficiale.

Non tutto si può aggiustare e non a tutto c’è rimedio. Quando davvero non c’è soluzione come si mantiene la calma?

In questo mestiere bisogna sempre essere pronti a rimediare, se davvero non c'è modo di arrivare ad una soluzione definitiva. Bisogna quindi giocare d'anticipo, di intuito. Non posso permettermi di restare inerte, e se qualcosa non si può risolvere, devo obbligatoriamente trovare il modo per rimediare.

Tra un po’ terminerà la tua lunga carriera al Caruso. Se potessi dare un consiglio a chi prenderà il tuo posto quale sarebbe?

Gli consiglierei di affiancarmi durante una mia giornata lavorativa, gli direi di osservare attentamente tutto quello che faccio, le azioni, le manovre. Io percorro la struttura più volte al giorno, osservo tanto, sto attento a tutto, noto i problemi, individuo dove sono localizzati, non mi muovo mai senza uno scopo, o a vuoto. Spesso i problemi non derivano soltanto dagli impianti, dai sistemi, ma anche dalle persone che possono, spesso involontariamente, diventare causa del problema. Ecco perché penso che il rispetto per la struttura e per i dipendenti venga al primo posto.

Donatella Gennaro F&B Operations Manager

Donatella, un evento è realmente finito quando l’ultimo ospite è andato via e rientrato in camera o quando tutti hanno sorriso almeno una volta?

Quella è la fine dell’evento per gli ospiti, e sì, se c’è stato almeno un sorriso genuino sul volto di ogni partecipante, allora abbiamo fatto un buon lavoro. Tuttavia, da quel momento in poi, comincia un’altra parte dell’evento che in pochi prendono in considerazione e conoscono, ma che è altrettanto importante: tutto deve ritornare com’era perché il giorno seguente ricomincia il ciclo naturale delle cose. Fare eventi in hotel significa cercare sempre di mantenere un perfetto equilibrio tra la vita dell’hotel e la vita degli eventi e quando a fine serata questo equilibrio è intatto, allora un evento è finito.

La stagione che si è ormai conclusa è stata superiore o in linea con le aspettative?

Questa stagione, devo dire, è stata molto positiva e ha superato le aspettative iniziali in diverse aree. Le sfide non sono mancate, come sempre, ma la nostra capacità di adattamento e la creatività del team ci hanno permesso di trasformarle in opportunità.

La volta in cui hai detto no ad un ospite in modo categorico e senza rimpianti?

Ci sono situazioni in cui un “no” categorico è non solo necessario, ma doveroso per la riuscita dell’evento e per la responsabilità che noi abbiamo nel portare a termine il tutto . Siamo sempre chiari ed onesti con i nostri clienti su cosa sia possibile e cosa no lo è, infatti sono convinta che l’onestà nello spiegare ogni aspetto, anche quelli che sono dei limiti che una struttura può avere nell’organizzazione di un evento ripaghi sempre, soprattutto quando ci si trova a dover dire dei no.

Ci sono imprevisti, cose che non si possono risolvere definitivamente, ci sono i no, i cambiamenti, gli adattamenti: i due mondi appena descritti, quello di Antonio Leopardo, che corre quasi nascosto ed è incredibilmente necessario, e quello di Donatella Gennaro, che non è soltanto in superficie, ma quasi abbagliante, si muovono paralleli e si intrecciano.

Ogni cosa, anche la più complessa, viene risolta come un rebus dalla soluzione arzigogolata: frutto di intuizione, di caparbietà ma soprattutto di una “chiave” particolare che non solo apre porte, ma risolve emergenze, interviene, appiana, convince, realizza sogni. Quella chiave si chiama passione ed è ben custodita in una tasca cara dell’anima di Antonio e Donatella.

Emilia Filocamo