Dalla Regione 3 milioni di euro per l’ammodernamento e ristrutturazione dei cinema del Lazio

La Regione Lazio ha stanziato circa tre milioni di euro destinati all’ammodernamento e alla ristrutturazione delle sale cinematografiche del territorio. L’annuncio arriva dall’assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica, Giancarlo Righini, che ha sottolineato l’importanza strategica del cinema non solo come settore culturale, ma anche come motore economico regionale.

“Il cinema è un settore produttivo prezioso per l’economia regionale, oltre ad essere una delle più significative industrie culturali per il nostro territorio, che la Regione sostiene e valorizza”, ha dichiarato Righini, evidenziando il valore del comparto per lo sviluppo e la coesione sociale.

Il finanziamento, reso possibile grazie al Piano di Sviluppo e Coesione, mira a rilanciare la competitività delle sale cinematografiche del Lazio, favorendo un processo di rinnovamento infrastrutturale indispensabile per rispondere alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione. Le risorse serviranno infatti per interventi di ammodernamento e ristrutturazione, volti a migliorare la qualità dell’offerta cinematografica e l’esperienza degli spettatori.

Questa iniziativa, come sottolineato dallo stesso Righini, è il risultato di un dialogo costruttivo con l’Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), che ha collaborato attivamente con la Regione per raggiungere questo importante obiettivo. “Ringrazio l’Anec per lo spirito costruttivo che ci ha condotto a questo importante risultato”, ha aggiunto l’assessore.

L’annuncio arriva in un momento particolarmente significativo, alla vigilia della Festa del Cinema di Roma, uno degli eventi culturali più rilevanti della Capitale e del Paese. Questo intervento conferma la volontà della Regione di continuare a investire nelle industrie culturali, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nella promozione della cultura e nella crescita economica del territorio.

Con questo nuovo finanziamento, la Regione Lazio si pone all’avanguardia nel sostegno a un settore duramente colpito dagli effetti della pandemia, ma che continua a essere una colonna portante della vita culturale e sociale della regione.